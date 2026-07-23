23 de julio de 2026 - 08:31 p. m.
Incendios en el sur de Europa obligan a evacuar zonas en España y Francia
Desde la semana pasada, grandes incendios forestales han afectado el continente europeo, principalmente en países como España, Francia e Italia, donde miles de personas han sido obligadas a evacuar y donde ya han muerto al menos tres bomberos en los últimos días.
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