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23 de julio de 2026 - 08:31 p. m.

Incendios en el sur de Europa obligan a evacuar zonas en España y Francia

Desde la semana pasada, grandes incendios forestales han afectado el continente europeo, principalmente en países como España, Francia e Italia, donde miles de personas han sido obligadas a evacuar y donde ya han muerto al menos tres bomberos en los últimos días.

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