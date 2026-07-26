Home

Mundo
Europa
26 de julio de 2026 - 08:32 p. m.

Incendios en España y Francia continúan: 325.000 personas evacuadas

España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente, con cerca de 77.000 hectáreas afectadas por el fuego, mientras que en Francia los bomberos enfrentan una “tormenta de fuego” a apenas 15 km de la periferia de Burdeos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Agencia AFP

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Incendios en España y Francia

España

Francia

Incendios en España

Incendios en Europa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.