26 de julio de 2026 - 08:32 p. m.
Incendios en España y Francia continúan: 325.000 personas evacuadas
España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente, con cerca de 77.000 hectáreas afectadas por el fuego, mientras que en Francia los bomberos enfrentan una “tormenta de fuego” a apenas 15 km de la periferia de Burdeos.
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