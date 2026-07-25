Incendios que arrasan España y Francia siguen sin control: 260.000 personas evacuadas

Una fotografía facilitada por la Prefectura de las Landas francesa muestra un bosque en llamas en Biscarrosse, al sur de Francia, el 25 de julio de 2026. Foto: EFE - LOIC MARTIN / HANDOUT

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Los incendios descontrolados que siguen arrasando este sábado la región de Burdeos y los alrededores de Madrid forzaron la evacuación de casi 260.000 personas, ennegreciendo el cielo de la capital española y destruyendo más de un centenar de viviendas en el suroeste de Francia.

En el oeste de la región de Madrid dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Las llamas ya han quemado 25.000 hectáreas en Madrid y la aledaña provincia de Ávila, y más de 60.000 personas (una cifra revisada a la baja) se han visto obligadas a abandonar sus hogares según las autoridades, que calificaron el incendio como el “peor de la historia” en la región madrileña.

Además, cerca de 1.200 personas mayores y personas con discapacidad fueron evacuadas el viernes de centros sanitarios y residencias de ancianos.

Aunque todavía lejos de la capital, las llamas afectan a municipios residenciales bastante poblados, a menudo rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

“Pensé que se iba a incendiar todo, la casa, todo. Ya había alistado una maleta para cosas básicas”, contó la peruana Jacqueline Villafranca, de 38 años, que el viernes fue evacuada de la localidad de Navalagamella (3.000 habitantes) y trasladada en autobús junto a su marido y sus dos hijas, de 16 y 2 años, al municipio madrileño de Alcobendas.

“Aquí se respira el aire normal, ayer era insostenible. La vista te arde. Mi hija llegó del campamento y me dijo ‘Mamá, no puedo abrir los ojos, me arden los ojos’. Y empezaron a sonar esas alertas” en los teléfonos, relata.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde una de las zonas afectadas que la “prioridad” es “salvaguardar vidas”.

La situación “sigue siendo compleja” porque “las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos”, agregó.

Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas pero el gobierno regional de Madrid indicó en X que más de 2.000 personas estaban siendo atendidas en 14 centros de urgencias.

“Desolación”

En Francia, el fuego se concentra en dos departamentos del suroeste del país, Gironda y Las Landas, y se teme que amenace la ciudad de Burdeos.

Las autoridades indicaron este sábado que cerca de 200.000 personas habían sido evacuadas hasta ahora.

“Es la desolación”, suspira Matthieu Plessis, de 40 años, al descubrir el sábado sus gallinas con el plumaje ennegrecido y las ruinas aún humeantes de su casa, cercana a la localidad de Lège-Cap-Ferret, en Gironda.

“Fue un infierno. A las tres de la tarde era de noche, de tanto humo que había”, cuenta.

Las llamas en Gironda ya han arrasado más de 32.000 hectáreas, tres veces la superficie de París, y han destruido al menos 140 viviendas, según las autoridades.

“La amenaza sigue siendo muy grave” dijo la prefecta Sophie Brocas, quien pidió “no bajar la guardia” aunque que reconoció que el fuego “ha perdido algo de su virulencia”.

Tres mil personas, evacuadas previamente por la amenaza de las llamas, podrán volver a sus viviendas el sábado por la noche en Biscarrosse, al sur de Burdeos, indicaron las autoridades locales.

Francia movilizará un total de 1.500 militares para apoyar las evacuaciones y proteger las viviendas que hayan quedado sin vigilancia. Además utilizó por primera vez un avión militar de transporte A400M para descarga de productos para ralentizar el fuego.

“Reconstruiremos, repararemos y estaremos presentes todo el tiempo que sea necesario” en las zonas más afectadas, aseguró el sábado Emmanuel Macron en X.

En lo que va de año, los incendios han quemado más de 168.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Y en Francia 98.000, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa, consecuencia, según los científicos, del cambio climático.

En otro incendio distinto en la localidad de Manises, cerca de la ciudad de Valencia, en el este de España, murió una persona aunque el fuego ya está controlado, indicó el ayuntamiento.

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