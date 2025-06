Influencer antivacunas acusada por sus hijos de la muerte de su hermana por cáncer

Gabriel Shemirani, hijo de la influencer de salud Kate Shemirani, a quien él y su hermano culpan por la muerte de su hermana después de que ella rechazara el tratamiento convencional para el cáncer. Foto: AFP - HENRY NICHOLLS

Con apenas 23 años, Paloma murió de cáncer en Reino Unido, después de haber rechazado la quimioterapia, y dos de sus hermanos culpan a su madre, una ‘influencer’ conspiracionista. Ambos esperan que una investigación el próximo mes ayude a esclarecer la verdad.

Paloma, fallecida el año pasado tras un paro cardíaco, “recibía información falsa”, explica su hermano gemelo Gabriel Shemirani a la AFP. “Nuestra madre se oponía a los tratamientos médicos que podrían haberla salvado”, añade.

Paloma enfermó en 2023, a los 22 años, poco después de terminar sus estudios universitarios. A la joven se le diagnosticó un linfoma no hodgkiniano (LNH), un cáncer “altamente tratable”, según el sistema público de salud británico (NHS).

Pero Paloma rechazó la quimioterapia, influenciada, según Gabriel, por su madre, quien apoyaba los tratamientos alternativos.

La joven eligió un tratamiento controvertido basado en lavativas y jugos de verduras, y murió en casa de su madre en julio de 2024.

Según Cancer Research UK, no existe “ninguna prueba científica” de que el método Gerson pueda tratar el cáncer.

Ese método, desarrollado en la década de 1930 por el médico Max Gerson, es una terapia alternativa para tratar enfermedades graves, incluido el cáncer, a través de una combinación de dieta estricta, suplementos nutricionales, jugos naturales y enemas de café.

Con su hermano mayor Sebastian, Gabriel recurrió a la justicia en los últimos meses de Paloma para que fuera atendida por un médico, y también solicitó la intervención de los servicios sociales y la policía.

Sin conseguir que Paloma se salvara, los dos hermanos han logrado que se abra una investigación el 28 de julio.

“Quiero que el médico forense explique por qué murió, y que esto sea seguido por una investigación policial”, dice Gabriel a la AFP.

Programa en la BBC

Su madre, contactada por la AFP, no respondió, pero en X afirmó que su hija “nunca fue obligada” y presentó una carta de abril de 2024 en la que la joven indicaba que no había “sufrido ningún abuso” por parte de su madre. Paloma también había puesto en duda su diagnóstico.

Para Kate Shemirani, su hija murió debido a “una cadena de graves errores médicos, violaciones de la ley de consentimiento, falsificación de expedientes médicos y el uso imprudente de medicamentos de emergencia”.

La BBC dedicó esta semana un episodio de su programa Panorama y un pódcast de investigación a la historia de Paloma.

“Mi madre es una conspiracionista que ha pedido colgar a médicos y enfermeros”, cuenta Gabriel, estudiante en la School of Economics en Londres, explicando que creció rodeado de teorías conspirativas difundidas por sus padres.

Suspendida en Twitter en 2022 por sus comentarios sobre el covid, su madre fue reincorporada a X en 2023, donde cuenta con más de 81.000 seguidores, además de 28.000 en Facebook y 21.000 en Instagram.

Su sitio web ofrece consultas pagadas y vende semillas de albaricoque y vitaminas.

Gabriel Shemirani pide una mejor regulación de los contenidos médicos en las redes sociales.

“No se deberían poder hacer afirmaciones médicas que vayan en contra del consenso científico, y debería existir un organismo independiente que responsabilice a las plataformas en cuanto a los contenidos médicos”, señala.

