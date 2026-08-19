Irán amenaza a países del Golfo y apunta a posibles objetivos de EE. UU. en Europa

Una mujer camina junto a una valla publicitaria contra Trump en Teherán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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Irán amenazó este miércoles a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense, horas después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus intercambios comerciales con Teherán en un contexto regional cada vez más candente.

Estados Unidos cuenta con bases en varios países del Golfo, que han sido objetivo de ataques de Irán desde el inicio de la guerra, incluidas instalaciones en Emiratos Árabes Unidos, que acusó el martes a Teherán de lanzar dos misiles balísticos contra buques frente a sus costas.

“Queremos advertir: toda asistencia o facilitación prestada al ejército agresor estadounidense equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses”, afirmó el general Alí Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, en un comunicado difundido por la agencia Mehr.

Esta advertencia se produjo en momentos en que el portaaviones USS George Washington está siendo desplegado de nuevo en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln.

Además, dos fuentes del régimen de Teherán declararon al Financial Times que las fuerzas iraníes han analizado la opción de atacar activos estadounidenses en el sureste de Europa, como Bulgaria, que el mes pasado aprobó el uso de su base aérea de Bezmer para aviones de reabastecimiento de EE. UU.

Una de las fuentes añadió que Chipre -donde una base aérea británica fue alcanzada por un dron el pasado marzo- también figuraba entre los posibles objetivos de represalia ante cualquier nueva ofensiva estadounidense.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero con una campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, varios países de Oriente Medio repiten que no permitirán que Estados Unidos utilice su territorio para lanzar ataques, una afirmación que el general Abdollahi puso en duda.

El general iraní declaró que “parece improbable que un número tan elevado de aviones militares, en particular aviones cisterna, se encuentre en bases regionales sin el conocimiento de los países anfitriones”.

Pese a una disminución de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, las tensiones en la región siguen siendo elevadas después de casi seis meses de guerra.

Los Emiratos Árabes Unidos acusaron el martes a Irán de haber lanzado dos misiles balísticos, caídos en el mar, que apuntaban a “la navegación marítima”.

Acto seguido, la diplomacia emiratí anunció en X la suspensión hasta nuevo aviso de “los intercambios comerciales” y las “transacciones financieras” con Irán. Irán negó haber lanzado misiles en el Golfo, y rechazó “categóricamente” las acusaciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló con el asesor de seguridad nacional de Emiratos el martes para abordar la “coordinación necesaria para que Irán” y grupos afines rindan cuentas por los ataques en curso y la importancia del libre paso por el estrecho de Ormuz.

Ningún diálogo

Los esfuerzos diplomáticos para terminar con el conflicto están estancados, pero el lunes el emisario estadounidense y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, afirmó que hay conversaciones “muy positivas” con Irán.

Trump declaró el martes que “no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán”.

“El bloqueo naval sigue plenamente en vigor y efectivo. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas”, escribió en su red Truth Social.

Según una fuente estadounidense contactada por la AFP, estos intercambios han sido suspendidos, y Trump ha pedido a sus equipos que no reanuden el diálogo mientras Teherán no se acerque a las posiciones estadounidenses.

Las autoridades iraníes apenas han enviado señales en ese sentido.

El negociador jefe y presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, defendió este miércoles durante un viaje a Irak la importancia de reforzar “el nuevo orden” regional, y denunció “la injerencia extranjera”.

Qalibaf declaró el martes que el estrecho de Ormuz no se abriría mientras Washington no cumpla con sus compromisos previstos en un protocolo de acuerdo firmado en junio.

El negociador iraní citó entre las condiciones de su país “el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el desbloqueo de los activos (iraníes) congelados, el levantamiento del embargo petrolero” contra Irán, así como “el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.

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