Jefe diplomática de la UE condena los videos de Hamás de rehenes de Israel

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea Foto: AFP - NICOLAS TUCAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, denunció este domingo 3 de agosto los vídeos difundidos por Hamás y la Yihad Islámica en los que se muestra a dos rehenes demacrados retenidos en la Franja de Gaza como “espantosos” y pidió la liberación de todos los cautivos restantes tras casi 22 meses de guerra.

Los dos grupos armados han publicado en los últimos días tres vídeos en los que se muestra a dos rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó el actual asedio israelí sobre el enclave palestino.

Las imágenes de Rom Braslavski y Evyatar David han provocado fuertes reacciones entre los israelíes, lo que ha avivado los llamamientos para alcanzar sin demora un acuerdo de tregua y liberación de rehenes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el domingo que la decisión de Hamás de difundir los vídeos demostraba “una crueldad sin límites”.

“Crueldad abyecta, inhumanidad sin límites: eso es lo que representa Hamás“, puntualizó el mandatario en su cuenta de X.

En ese tono, aseguró que para su país la “prioridad absoluta” es “la liberación inmediata de todos los rehenes”.

Una declaración de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el sábado por la noche, indicó que había hablado con las familias de los dos rehenes y “expresado su profunda conmoción por los materiales distribuidos por las organizaciones terroristas”.

Netanyahu “dijo a las familias que los esfuerzos para recuperar a todos nuestros rehenes continúan”, añadió la declaración.

Más temprano ese mismo día, decenas de miles de personas se habían manifestado en la ciudad costera de Tel Aviv para instar al Gobierno de Netanyahu a que garantizara la liberación de los cautivos restantes.

En los vídeos difundidos, Braslavski, de 21 años, con doble nacionalidad alemana e israelí, y David, de 24 años, aparecen débiles y aparentemente desnutridos.

En Israel causó especial indignación las imágenes de David, que parecía estar cavando lo que, según decía en el vídeo montado, era su propia tumba.

Los vídeos hacen referencia a las terribles condiciones humanitarias en Gaza, donde expertos designados por la ONU han advertido de que “se está produciendo una hambruna“.

Kallas afirmó que las imágenes “son espantosas y ponen de manifiesto la barbarie de Hamás”, y pidió la liberación de “todos los rehenes... de forma inmediata e incondicional”.

“Hamás debe desarmarse”

Kallas afirmó en la misma publicación en X que "Hamás debe desarmarse y poner fin a su dominio en Gaza", unas exigencias respaldadas a principios de esta semana por los países árabes, incluidos los mediadores clave, Qatar y Egipto.

Añadió que “se debe permitir que la ayuda humanitaria a gran escala llegue a quienes la necesitan”.

Israel ha restringido en gran medida la entrada de ayuda a Gaza, que ya llevaba 15 años bajo bloqueo antes de que comenzara la guerra.

Seis personas más murieron de hambre y desnutrición en el destruido territorio durante las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud, lo que eleva a 175 el número de personas que han muerto de hambre desde que comenzó la guerra, incluidos 93 niños, según las cifras del ministerio.

El domingo, la agencia de defensa civil de Gaza informó que las tropas israelíes mataron a nueve palestinos que esperaban para recoger raciones de alimentos en un centro gestionado por la autodenominada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos e Israel, cerca de la ciudad meridional de Rafah.

“Los soldados abrieron fuego contra la gente. Yo estaba allí, nadie representaba ninguna amenaza” para las fuerzas israelíes, declaró por teléfono a la AFP Jabr al-Shaer, un testigo de 31 años. Leer también“Crímenes de guerra”, la acusación de un excontratista contra la Fundación Humanitaria de Gaza

El Ejército israelí no hizo comentarios al respecto.

Otras cinco personas murieron el domingo cerca de otro centro de ayuda de la GHF en el centro de Gaza, mientras que los ataques israelíes en otros lugares causaron la muerte de otras cinco personas, según informó el portavoz de la defensa civil, Mahmud Bassal.

“Demacrados y desesperados”

Los periódicos israelíes dedicaron sus portadas del domingo a la difícil situación de los rehenes, con Maariv denunciando “el infierno en Gaza” y Yedioth Ahronoth mostrando a un David “desnutrido, demacrado y desesperado”.

Por su parte, ‘Haaretz’ declaró que “Netanyahu no tiene prisa” por rescatar a los cautivos, haciéndose eco de las afirmaciones de los críticos de que el veterano líder ha prolongado la guerra para su propia supervivencia política.

Braslavski y David se encuentran entre los 49 rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás en 2023 que siguen retenidos en Gaza, incluidos 27 que, según el Ejército israelí, han fallecido.

La mayoría de los 251 rehenes capturados en el ataque han sido liberados durante dos treguas de corta duración en la guerra, algunos a cambio de palestinos detenidos por Israel.

El ataque de Hamás en 2023 causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

En respuesta, el asedio israelí sobre Gaza ha causado la muerte de al menos 60.430 personas, también en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamás, consideradas fiables por la ONU.

“Una provocación inaceptable”

El domingo, en la zona este de Jerusalén anexionada por Israel, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, afirmó en una declaración grabada que “la respuesta a los horribles vídeos de Hamás" debería incluir la ocupación de Gaza y planes para la “emigración voluntaria” de su población.

El vídeo fue grabado en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, que también es venerado por los judíos como el Monte del Templo, aunque tienen prohibido rezar allí en virtud de una convención de larga data.

Jordania, que actúa como custodio del lugar, condenó la última visita del ministro como “una provocación inaceptable”, mientras que Hamás la calificó de “una intensificación de la agresión en curso contra nuestro pueblo palestino”.

La oficina de Netanyahu afirmó en un comunicado que “la política de Israel de mantener el status quo en el Monte del Templo no ha cambiado y no cambiará”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com