Joven murió tras sentir fuerte dolor en la garganta después de viaje de vacaciones

La enfermedad que se le diagnosticó a Leah Rogers fue linfohistiocitosis hemofagocítica, un raro trastorno de inmunodeficiencia que ataca células sanguíneas, plaquetas y tejidos. Foto: Leah Rogers

El viaje que inicialmente se había planeado con su hermana se llevó a cabo con sus amigas rumbo a Mallorca, España. Allí todo fue exitoso, sin embargo, de vuelta en Neath, su pueblo, se percató de un extraño dolor de garganta que no cesaba. La joven de 17 años, Leah Rogers, no podía comer ni beber, acudió por atención médica, pero los analgésicos no hicieron efecto. Después fue ingresada a cuidados intensivos donde murió.

La madre de la joven, Kathryn Williams, le comentó en una entrevista a la editorial Wales Online lo que sucedió. “Pensábamos que finalmente veríamos una mejoría, así que nos sentimos un poco más tranquilos. Pero después de unos días comenzó a sentir dolor en el abdomen. Cuando los médicos la examinaron, inmediatamente le informaron que tenía fiebre glandular”.

Para el diagnóstico de la linfohistiocitosis hemofagocítica, los profesionales de salud dieron aviso a los familiares de que Rogers no podría superar la enfermedad por el estado en el que se encontraba. Horas después la joven falleció. La fecha de defunción fue el pasado 7 de junio en el Hospital Queen Elizabeth de Birmingham.

La enfermedad que padecía la joven es parcialmente mortal, pues es tratable utilizando medicamentos que suprimen el sistema inmunitario, ya que el problema de la linfohistiocitosis hemofagocítica es un desorden inmunitario en el que el cuerpo no ataca como debería las infecciones y termina combatiendo contra sí mismo, afectando células sanas, plaquetas y tejidos, generando un daño grave en ciertos órganos. Al suprimir el sistema inmunológico ayuda a reducir el daño físico.

Lamentablemente, Rogers no fue diagnosticada a tiempo, lo cual provocó su muerte, pero no es de extrañar, este trastorno es muy poco común (se da en aproximadamente 1 de cada 50.000 personas) y es muy difícil de establecer ya que sus síntomas son muy comunes y tienden a confundirse con otros padecimientos.

La Linfohistiocitosis hemofagocítica (por sus siglas LHH) se puede generar por dos causas. La primera por un problema hereditario del sistema inmunitario o, en una segunda opción, por una alteración en el sistema, por lo que es una enfermedad que se puede desatar en cualquier edad, aunque sea más común en los bebés y niños de la primera infancia.

Tras el fallecimiento de su hija, Hugh Rogers, abrió una recaudación de fondos con fines investigativos sobre la LHH. Dijo para el mismo medio que el proceso del duelo ha sido tremendamente doloroso para él y para su familia: “Todos simplemente no podemos comprenderlo; todos pensamos que esto es solo un mal sueño del que algún día podremos despertar y ella estará allí”.

