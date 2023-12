Joven que desapareció por 6 años regresó al Reino Unido; quiere un futuro “mejor”

Esta foto, tomada el 18 de diciembre de 2023, muestra una señal de tráfico que muestra el nombre del pueblo de Camps sur l'Agly, donde Alex Batty y su familia eran vistos regularmente. Foto: AFP - MATTHIEU RONDEL

El adolescente británico, que desapareció hace seis años en España y fue encontrado en Francia hace una semana, explicó en una entrevista publicada este viernes que decidió abandonar a su madre y regresar a su país porque quería un “futuro” mejor. Admitió, además, haber inventado una parte de su historia.

Alex Batty, de 17 años, desapareció cuando estaba en España con su madre, que no era su tutora legal, y su abuelo, en octubre de 2017. Fue localizado en una carretera en el sur de Francia hace una semana. Pasó seis años llevando una vida itinerante con ellos, en el seno de una comunidad espiritual.

“Me di cuenta de que no era una buena manera de vivir para mi futuro”, dijo al Sun el adolescente, que está nuevamente bajo la tutela legal de su abuela materna, en Oldham, al norte de Inglaterra. “Ir de un lado al otro, sin amigos, sin vida social. Trabajar, trabajar, trabajar, y no estudiar. Esa es la vida que imaginé que llevaría si me hubiese quedado con mi madre”, relató.

Batty fue encontrado caminando en una carretera cerca de Toulouse por un repartidor, a principios de este mes. El adolescente dijo a los investigadores franceses que había vivido en una “comunidad espiritual” y que nunca permaneció más de varios meses en el mismo lugar. “Ella es una gran persona y la amo, pero no es una gran madre”, dijo Batty al Sun, refiriéndose a su madre, Melanie Batty.

Ella tenía posiciones “antigobierno y antivacunas” y no quería “convertirse en esclava del sistema”, añadió. Decidió marcharse una noche tras una pelea con ella. El joven admitió que inventó que estuvo caminando durante cuatro días por las montañas cuando lo encontraron. En realidad recorrió unos 30 kilómetros.“Mentí para tratar de proteger a mi madre y a mi abuelo”, dijo el adolescente, que querría convertirse en ingeniero en informática.

