El experimento que falló: por qué Núremberg no logró frenar los crímenes del siglo XXI

Los 21 jerarcas nazis de mayor rango supervivientes de la II Guerra Mundial se sentaron hace 80 años en el banquillo de la sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, donde comenzó el principal de los procesos conocidos por el nombre de esta ciudad alemana y que revolucionó el derecho penal internacional, al colocar el foco en la responsabilidad individual. Foto: EFE - Clara Palma Hermann

Los juicios de Núremberg prometieron inaugurar un mundo donde los crímenes más graves no quedaran impunes. Ochenta años después de lo vivido en la Sala 600, donde se celebró este proceso, Gaza, Ucrania, Siria o Sudán muestran que esa promesa sigue incumplida.

Hoy, mientras la justicia internacional tambalea, revisamos el origen del sistema actual para entender qué logró realmente aquel histórico juicio, y por qué pese a su intento no ha logrado frenar las atrocidades del siglo XXI.

La pregunta, al volver a estas raíces, es si el sistema puede...