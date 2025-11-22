Logo El Espectador
Mundo
Europa
El experimento que falló: por qué Núremberg no logró frenar los crímenes del siglo XXI

Ochenta años después del juicio nazi en Núremberg, el mundo sigue repitiendo atrocidades más rápido de lo que la justicia puede responder.

22 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Los 21 jerarcas nazis de mayor rango supervivientes de la II Guerra Mundial se sentaron hace 80 años en el banquillo de la sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, donde comenzó el principal de los procesos conocidos por el nombre de esta ciudad alemana y que revolucionó el derecho penal internacional, al colocar el foco en la responsabilidad individual.
Foto: EFE - Clara Palma Hermann

Los juicios de Núremberg prometieron inaugurar un mundo donde los crímenes más graves no quedaran impunes. Ochenta años después de lo vivido en la Sala 600, donde se celebró este proceso, Gaza, Ucrania, Siria o Sudán muestran que esa promesa sigue incumplida.

Hoy, mientras la justicia internacional tambalea, revisamos el origen del sistema actual para entender qué logró realmente aquel histórico juicio, y por qué pese a su intento no ha logrado frenar las atrocidades del siglo XXI.

La pregunta, al volver a estas raíces, es si el sistema puede...

Gladys Benavides(69771)Hace 24 minutos
Maravilloso trabajo. Las instituciones internacionales como la ONU, OTAN, incluso económicas como el FMI, B M, están coptados o por EEUU o Rusia o China y ellos monopolizan las decisiones. La ONU no sirve como está constituida actualmente, no es eficaz y contundente frente a amenazas internacionales. Se tiene que fortalecer y actualizar las Cortes Internacionales de justicia para que juzguen y condenen a los dictadores con crímenes contra la humanidad. La justicia debe ser internacional.
