Kiev protege sus estatuas de los bombardeos y Rusia anuncia la evacuación de Jersón

Una joven lloraba mientras caminaba entre retratos de militares muertos durante la inauguración de la exposición "Regimiento Azov - Ángeles de Mariupol", en el centro de Kiev, en conmemoración al Día de los Defensores de Ucrania, el 14 de octubre de 2022. Foto: AFP - SERGEI SUPINSKY

Kiev, la capital ucraniana, no vivía intensos bombardeos rusos desde hace meses y los que se perpetraron la semana pasada, cuando desde el Kremlin se ordenaron ataques masivos contra diferentes centros urbanos ucranianos, no solo afectaron recintos residenciales, parque y oficinas, sino también centros culturales. Si bien no hay claridad sobre los objetivos de los misiles, se especula que, dada la cercanía de los ataques a importantes monumentos nacionales, las estructuras culturales podrían ser blanco de la ofensiva rusa.

Por ejemplo, uno de esos misiles hizo cráter en un parque infantil a pocos metros de un monumento a Taras Shevchenko, el poeta nacional de Ucrania que fue exiliado por el zar Nicolás I y a quien se le prohibió escribir o hacer arte durante una década. Él fue una figura clave en la literatura en idioma ucraniano y fue en 1939 que se erigió una estatua en su honor, donde antes estaba una de dicho gobernante.

Le sugerimos: Las batallas del arte en Ucrania

Las estatuas de la ciudad, protegidas con sacos de arena, son un recordatorio de que la ciudad está en guerra. La de Dante Alighieri, situada en el parque Volodymyrska Hirka, inaugurada en el 2021, es muestra de ello. Cerca de ahí estaba ubicada una de las esculturas más controvertidas de Kiev, que data de la era soviética, pues fue inaugurada en 1982. Ahora bien, en abril de este año, el símbolo de amistad entre Kiev y Moscú fue derribado y, sobre ello, se construyó una estructura de madera. Aquella no protege, sino que esconde la escultura de granito del consejo de Pereislav que se levanta en el lugar.

Ahora bien, un nuevo sitio de peregrinación es la exhibición de grandes fotografías de los soldados del batallón Azov que murieron en Mariúpol, sitio que se ha convertido en un espacio para dejar diferentes ofrendas, entre ellas unos girasoles.

La evacuación de Jersón

El general Serguéi Surovikin, al mando de las tropas rusas en Ucrania desde hace diez días, ordenó preparar una operación de evacuación de los civiles de Jersón (sur), la principal ciudad de la región homónima, que fue formalmente anexada por Moscú. “El ejército ruso va a garantizar antes que nada la evacuación segura de la población”, donde los bombardeos ucranianos de infraestructuras civiles “crean una amenaza directa”, declaró Surovikin al canal público Rossia 24.

“La situación en la zona de la operación militar especial puede describirse como tensa. El enemigo no ceja en sus tentativas de atacar las posiciones de las fuerzas rusas”, describió. Entretanto, el ejército ruso informó un avance en la región oriental de Járkov, el primero desde el lanzamiento de la contraofensiva ucraniana.

El portavoz de los servicios de situaciones de emergencia, Oleksandr Jorunzhyi, informó que, en los últimos días, Rusia llevó a cabo unos “190 bombardeos con misiles, drones suicidas y artillería en 16 regiones ucranianas”. En esa ofensiva, 70 personas murieron y 240 resultaron heridas, añadió.

Con información de AFP

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.