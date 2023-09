Kim Jong-un en Rusia: ¿qué tiene para ofrecerle a Putin y viceversa?

La reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin se confirmó apenas este lunes, entre rumores de que podría iniciar un acuerdo armamentístico para la guerra contra Ucrania. Foto: EFE - JEON HEON-KYUN

Kim Jong-un, el líder norcoreano, llegó este martes a Vladivostok, Rusia, en su tren blindado para el encuentro con el presidente Vladimir Putin. La reunión, que fue confirmada apenas este lunes por el Kremlin y la agencia norcoreana de noticias KCNA, tratará asuntos “sensibles” para los dos países, de acuerdo con Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

📝 Sugerimos: Venezuela: el régimen de Nicolás Maduro continúa censurando a la oposición

El gobierno estadounidense cree que en el encuentro se discutirá un acuerdo de venta de armas de Corea del Norte para Rusia, por la guerra contra Ucrania que inició en febrero del 2022. La Casa Blanca ha dicho repetidas veces que esta transferencia de armas “supondría una violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

A las advertencias, Peskov aseguró que los países “cooperan en asuntos sensibles que no deben ser objeto de difusión pública y anuncios”, pues lo importante es el interés de los países y “no las advertencias de Washington”.

¿Qué recibiría Rusia?

Fuentes externas afirman que lo que busca Moscú con esta reunión son proyectiles de artillería y misiles antitanque norcoreanos para ser usados en la ofensiva contra Ucrania. Estas armas son compatibles con modelos de la era soviética y Corea del Norte puede producir las municiones necesarias.

📌Le puede interesar: Los jóvenes, ¿escépticos ante la democracia? El Barómetro de Open Society

“Usada correctamente, la artillería puede acabar con la voluntad y cohesión del enemigo, lo que ofrece una gran oportunidad para hacerse con el terreno y la iniciativa”, afirmó Patrick Hinton, un asociado del Ejército británico en el Royal United Services Institute.

Según una entrevista de Reuters a Joseph Dempsey, investigador de defensa en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, se espera que con la producción norcoreana se pueda reponer las reservas que se han perdido por el ataque a Ucrania. Un funcionario le dijo a Reuters que Rusia disparó entre 10 y 11 millones de rondas de munición el año pasado.

Las reservas norcoreanas no son “avanzadas” tecnológicamente, es decir, no son armas de precisión, pero pueden ayudar a largo plazo. No obstante, Dempsey aseguró que, si bien pueden ayudar a prolongar el conflicto, es muy difícil que cambien el resultado.

¿Qué ganaría Corea del Norte?

Pyongyang estaría buscando tecnología avanzada para sus satélites y propulsar submarinos nucleares, además de ayuda alimentaria. Corea del Norte se encuentra actualmente en una crisis alimentaria, que cada día se agrava.

📰 También recomendamos: Libia: 10.000 desaparecidos por inundaciones, según la Cruz Roja

Según un estudio estadístico de los expertos del Stimson Center, en Washington D. C., el precio de los alimentos básicos está creciendo, por lo que cada vez hay más escasez. La hambruna en la población norcoreana también fue impactada por la pandemia de covid-19, que causó que Kim Jong-un cerrara las fronteras con China y suspendiera casi todas las importaciones, entre ellas, alimentos y medicinas.

Por otro lado, Corea del Norte ha intensificado su posición frente a los países que considera como enemigos, lo que se ha traducido en el desarrollo de ojivas nucleares y disparando misiles.

Entre las acciones que ha tomado fue la construcción de submarinos “tácticos de ataque nuclear”, que están basado en los diseños soviéticos de los submarinos Romeo. Aunque están hechos para funcionar sin energía nuclear, es muy probable que puedan lanzar misiles balísticos equipados con cabezas nucleares. La ayuda de Rusia probaría ser muy importante en este caso.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.