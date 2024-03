La amnistía independentista catalana fue aprobada, ¿qué falta para que sea ley?

De cara a las elecciones catalanas anticipadas, previstas para el 12 de mayo, Puigdemont dio a entender que más adelante, probablemente la próxima semana, definirá si será candidato a la Generalitat. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

El Congreso de los Diputados, con 178 a votos a favor y 172 en contra, aprobó la ley de amnistía para los independentistas catalanes, pactada con el gobierno de Pedro Sánchez. La norma ahora debe pasar por el Senado, donde, posiblemente, sea rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), y posteriormente regresaría a la Cámara baja para su aprobación final.

Los apoyos vinieron del PSOE, Sumar y de sus aliados independentistas y nacionalistas, teniendo en cuenta, además, que la promesa de una amnistía fue central para que Sánchez lograra su permanencia en el cargo como presidente del Gobierno español. De hecho, los resultados de los últimos comicios convirtieron en esencial el apoyo de las dos formaciones independentistas catalanas, Juntos por Cataluña (JxCat) e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), para consolidar su poder. En mayo se conocerá el futuro del texto, entre otras cosas, porque también sería sometido a revisión del Tribunal Constitucional y previsiblemente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“No es un punto final. Continuamos. El objetivo sigue siendo la independencia”, afirmó Míriam Nogueras, portavoz de Junts, el partido de Carles Puigdemont, quien agregó que la medida no es “un punto y final de nada”, sino “una condición necesaria, pero no suficiente para resolver el conflicto”. Además, el socialista Patxi López defendió que la norma busca “acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y el encuentro”. En caso de ser aprobado, el texto debe llevar a los tribunales a retirar los cargos contra activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017. Según el ministro español de Justicia, Félix Bolaños, la amnistía debe beneficiar “en torno a 400 personas”.

De cara a las elecciones catalanas anticipadas, previstas para el 12 de mayo, Puigdemont dio a entender que más adelante, probablemente la próxima semana, definirá si será candidato a la Generalitat. Desde el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, agregó: “Espero que se entienda que a partir de que la amnistía entre en vigor podremos hacer política, al menos en unos términos de cierta igualdad”.

En cuanto a las reacciones de los populares, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó que la amnistía “no es reconciliación, sino sumisión” del Gobierno a los independentistas. “Esta ley no pasará el filtro del Senado”, sentenció. En su intervención sobre el debate acusó a Sánchez y al PSOE de haber “acatado todo” lo que han pedido los partidos independentistas: “No subestimen la inteligencia de los españoles, no vengan con convivencia porque la amnistía aplasta derechos; no vengan con justicia porque quieren sortearla; no vengan con democracia porque liquidan la separación de poderes; no vengan con igualdad porque la liquidan con prebendas; no vengan con reconciliación porque la amnistía divide a Cataluña y España en dos”.

