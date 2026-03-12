Publicidad

La guerra en Irán podría fortalecer a Rusia en su guerra contra Ucrania

La guerra en Irán podría estar impulsando a Rusia, alterando el suministro de armas y cambiando la estrategia militar de Ucrania, mientras el petróleo y los drones redefinen la dinámica global.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
12 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque a un edificio residencial en Járkiv, noreste de Ucrania, el 7 de marzo de 2026, en medio de la invasión rusa.
Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque a un edificio residencial en Járkiv, noreste de Ucrania, el 7 de marzo de 2026, en medio de la invasión rusa.
Foto: EFE - SERGEY KOZLOV

Las guerras que azotan distintas regiones del planeta, aunque aparenten distancia, están profundamente interconectadas. El conflicto en Irán repercute directamente en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia.

“Lo que estamos viendo hoy se parece más a una guerra global que a una guerra mundial. Tiene que ver con la interconexión de distintos puntos de tensión y con nodos de interés estratégico que se influyen mutuamente. En ese sentido, lo que ocurre en Ucrania está profundamente relacionado con el desarrollo de la guerra en Medio Oriente, y...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
