La guerra en Irán podría fortalecer a Rusia en su guerra contra Ucrania

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque a un edificio residencial en Járkiv, noreste de Ucrania, el 7 de marzo de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE - SERGEY KOZLOV

Las guerras que azotan distintas regiones del planeta, aunque aparenten distancia, están profundamente interconectadas. El conflicto en Irán repercute directamente en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia.

“Lo que estamos viendo hoy se parece más a una guerra global que a una guerra mundial. Tiene que ver con la interconexión de distintos puntos de tensión y con nodos de interés estratégico que se influyen mutuamente. En ese sentido, lo que ocurre en Ucrania está profundamente relacionado con el desarrollo de la guerra en Medio Oriente, y...