La guerra en Ucrania cambió a sus perros

Un hombre pasea con perros callejeros en Orikhiv, región de Zaporizhzhia, al este de Ucrania, el 12 de febrero de 2025. Foto: EFE - OLEG MOVCHANIUK

El costo humano de la guerra en Ucrania está bien documentado. Pero la invasión rusa también está afectando a los animales domésticos del país de forma sorprendente.

En un estudio publicado en diciembre en la revista Evolutionary Applications, un grupo de investigadores descubrió que la exposición al conflicto en Ucrania había transformado, en un breve periodo de tiempo, a perros que antes eran mascotas en el tipo de perros que se encuentran en entornos más salvajes.

Los científicos recopilaron diversos datos de 763 perros de nueve regiones de...