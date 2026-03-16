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La guerra en Ucrania cambió a sus perros

Un estudio sugiere que los perros en el frente de combate con Rusia, en un lapso muy corto, se habían asemejado más a especies de cánidos salvajes.

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Anthony Ham | The New York Times
16 de marzo de 2026 - 05:20 p. m.
Un hombre pasea con perros callejeros en Orikhiv, región de Zaporizhzhia, al este de Ucrania, el 12 de febrero de 2025.
Un hombre pasea con perros callejeros en Orikhiv, región de Zaporizhzhia, al este de Ucrania, el 12 de febrero de 2025.
Foto: EFE - OLEG MOVCHANIUK

El costo humano de la guerra en Ucrania está bien documentado. Pero la invasión rusa también está afectando a los animales domésticos del país de forma sorprendente.

En un estudio publicado en diciembre en la revista Evolutionary Applications, un grupo de investigadores descubrió que la exposición al conflicto en Ucrania había transformado, en un breve periodo de tiempo, a perros que antes eran mascotas en el tipo de perros que se encuentran en entornos más salvajes.

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