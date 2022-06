“La guerra fue de alguna manera provocada”: papa Francisco sobre Ucrania

El papa Francisco considera que la invasión a Ucrania no es una lucha del bien contra el mal, sino un conflicto complejo. Foto: FABIO FRUSTACI

En una entrevista con La Civiltà Cattolica, una revista jesuita de Italia, el papa Francisco afirmó que la invasión de Rusia a Ucrania fue “quizás de alguna manera provocada”.

El sumo pontífice de la Iglesia católica contó que, pocos meses antes de la guerra, se reunió con un jefe de estado. No dijo quién era, pero lo describió como “un hombre muy sabio y que habla muy poco”. Dijo que este líder estaba muy preocupado con la conducta de la OTAN, porque “están ladrando a las puertas de Rusia y no entienden que los rusos son imperiales y no permitirán que ninguna potencia extranjera se les acerque”.

Antes de la invasión, el gobierno ruso exigió que Ucrania, país con el que comparte una frontera terrestre, no ingresara a la OTAN.

El papa condenó la “ferocidad y crueldad” de las tropas rusas, aseguró que no defiende a Vladimir Putin, presidente de Rusia, y calificó al pueblo ucraniano como heroico. Dijo que para contribuir a un futuro pacífico es necesario dejar de entender el conflicto como un enfrentamiento del bien contra el mal, una lógica propia de los cuentos de hadas, y verlo como un asunto complejo.

Además, aseveró que desde hace años considera que estamos experimentando una “tercera guerra mundial” y que no hay suficiente sensibilidad ante las pérdidas humanas que deja la guerra. Por ejemplo, cuando se celebran victorias militares, no hay, según él, lamento alguno por las vidas humanas que se perdieron. También lamentó el interés de los estados en comprar más armas.

Le puede interesar: El aumento del arsenal nuclear, una tendencia que no se veía desde la Guerra Fría

El papa Francisco agregó que tuvo una conversación con el patriarca Cirilo I de Moscú, su homólogo en la iglesia ortodoxa rusa, quien es un aliado de Putin. Contó que el patriarca Cirilo le leyó un pronunciamiento donde justificaba la invasión, a lo que el papa le respondió “Hermano, no somos clérigos del Estado, somos pastores del pueblo”.

Sobre esto, el patriarca Cirilo ya se había pronunciado ante el diario italiano Corriere della Sera. Dijo que el papa estaba empleando un “tono incorrecto” que podría deteriorar las relaciones entre las dos iglesias. Los dos religiosos habían acordado encontrarse en Jerusalén en junio, pero precisamente por la guerra, la reunión se pospuso.

El 8 de junio, días antes de la publicación de la entrevista, el papa Francisco recibió en el Vaticano una delegación de jóvenes de Ucrania para conversar sobre las críticas del pueblo ucraniano frente a sus posiciones. El papa aseguró que quería interceder por la paz y que, de no ser porque ahora tiene una inflamación en los ligamentos de sus piernas que le impide caminar, visitaría Ucrania.

Le puede interesar: Crecen rumores sobre posible retiro del papa Francisco

El papa Francisco ocupa su cargo desde 2013. A fines de octubre cumplirá 85 años y se convertirá en el papa en ejercicio de mayor edad desde León XIII, quien murió en 1903 a los 93 años. Esto si, para entonces, sigue en el cargo, pues el deterioro visible de su salud ha levantado la pregunta sobre si planea abdicar en un mediano plazo.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.