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La historia nos mintió y lo que pensamos de los vikingos está mal

¿Qué tan real es lo que creemos saber sobre ellos? No hay pruebas de cascos con cuernos. Además, “vikingo” no era una etnia, sino que se refería a quienes participaban en expediciones marítimas.

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Redacción Mundo
09 de julio de 2026 - 04:54 p. m.
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Por Redacción Mundo

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