La mala hora de Macron: el escándalo de Uber y unos ministros cuestionados

Una filtración de documentos revelada por varios medios de comunicación, entre ellos The Guardian, muestra cómo Uber se valió de la relación con varios políticos de alto nivel e hizo lobby para su beneficio. Entre los nombres que salieron a la luz está el del presidente francés, Emmanuel Macron, quien, en su época de ministro de Economía, entre el 2014 y el 2016, se convirtió en un aliado clave de la organización.

Los documentos filtrados, entre ellos los mensajes de texto que intercambiaron los ejecutivos de Uber y el entonces ministro francés, sugieren que la relación entre las partes era muy estrecha. “Gracias, querido Travis”, escribió al cofundador de la empresa, Travis Kalanick, en un intercambio de correos electrónicos de finales de 2014. “Mantengámonos en contacto y progresemos juntos”, agregó Macron, según lo publicó The Guardian. Además, el lobista de Uber, Mark MacGann, describió una reunión con el funcionario francés como “espectacular. Algo que no he visto nunca”, según muestran los documentos. “Pronto vamos a bailar”, informó la BBC.

Además del intercambio de mensajes, la filtración de documentos muestra que Macron tuvo cuatro reuniones presenciales con Kalanick, de las cuales solo una de ellas, la que se llevó a cabo en Davos en enero de 2016, se hizo pública. Así, esta cercanía terminó favoreciendo la estancia de Uber en el país.

Macron: el detrás de escena de Uber en Francia

Las manifestaciones de 2015, así como la resistencia de las cortes y el Parlamento francés, no impidieron que el servicio de UberPop, que permitía a los conductores sin licencia de transporte público ofrecer viajes a precios mucho más bajos, y que se estrenó en Francia en 2014, se mantuviera. A pesar de la negativa, Uber apeló y Emmanuel Macron se puso a la tarea de trabajar con la compañía para reescribir las leyes francesas que regulaban sus otros servicios, según se lee en la BBC.

“Uber presentará una versión inicial de un marco regulatorio para los viajes compartidos. Conectaremos a nuestros respectivos equipos para comenzar a trabajar en una propuesta viable que podría convertirse en el marco regulatorio formal de Francia”, se lee en uno de los correos de Travis Kalanick a Macron. Sin embargo, las protestas se volvieron violentas y Macron le escribió a Kalanick: “reuniré a todo el mundo la próxima semana para preparar la reforma y corregir la ley”. Si bien con ello se suspendió el servicio de UberPop, Macron firmó días después un decreto que flexibilizó los requerimientos para que los conductores de Uber recibieran sus licencias.

No es solo Uber, también es su gabinete

Gerald Darmanin, ministro del Interior, fue confirmado en su cargo como jefe de cartera y la investigación que tenía en su contra por una acusación de violación fue recientemente desestimada (por segunda vez). Ahora bien, él no ha sido el único miembro del gabinete de Macron involucrado en acusaciones similares. Si bien el mandatario francés no volvió a nombrar a Damien Abad como ministro de Solidaridad, luego de que los fiscales abrieran una investigación sobre él, pues dos mujeres aseguraron en el diario Mediapart haber sido víctimas de violencia sexual, Macron mantuvo a Chrysoula Zacharopoulou dentro de su gabinete. Ella ha sido acusada de violación durante su práctica como ginecóloga en París por dos personas, según informaron unas fuentes de la Fiscalía francesa.

