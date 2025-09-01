La masacre nazi de Oradour-sur-Glane, el pueblo que nunca volvió

A 80 años de la masacre de Oradour-sur-Glane, las ruinas del pueblo siguen en pie como advertencia contra el olvido. Foto: Ricardo Abdahllah-Camacho - Ricardo Abdahllah-Camacho

El hombre de la foto tiene dieciocho años. Dicen que la gente que muere se queda en la edad que tuvo. Se llama Robert Hébras y va a morir a los noventa y siete, pero es como si nunca hubiera cumplido diecinueve. Es aprendiz de mecánico. La imagen lo muestra como lo recuerdan quienes lo conocieron en esa época: echado en la hierba, tranquilo, viendo pasar el tiempo. Faltan menos de dos semanas para que comience el verano de 1944. El mundo ha estado en guerra, pero circulan rumores que hacen creer que va a terminar pronto: los aliados han...