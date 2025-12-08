Logo El Espectador
“La polarización es inevitable”: profesores polacos explican cómo reducirla

Los profesores Anna Wojciuk y Jacek Giedrojć, autores del libro “Pongámonos de acuerdo sobre Polonia”, plantean soluciones para enfrentar la polarización que compartieron en su reciente visita a Colombia.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
08 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Anna Wojciuk y Jacek Giedrojć presentando su lbro en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia.
Anna Wojciuk y Jacek Giedrojć presentando su lbro en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia.
Foto: Archivo Particular

El Espectador conversó con los profesores polacos Anna Wojciuk, docente en la Universidad de Varsovia y presidenta de la asociación Social Contract Incubator, y Jacek Giedrojć, empresario en la industria de inversiones de capital privado. Ambos son autores del libro Pongámonos de acuerdo sobre Polonia (<Let’s agree on Poland, en su idioma original), donde proponen soluciones a la creciente polarización política en su país.

Durante la gira de presentación de su libro, que incluyó una visita a Colombia hace dos...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
