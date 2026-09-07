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La resaca electoral que dejó AfD en Alemania: ¿qué sigue ahora?

La victoria de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt tiene matices. No causó euforia en las calles, pero sí dejó muchas preguntas sobre migración, seguridad y Ucrania en el país.

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Bastian Mühling y Camilo Gómez Forero
08 de septiembre de 2026 - 12:32 a. m.
(De izquierda a derecha) Tino Chrupalla, copresidente del grupo parlamentario y del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, copresidenta del grupo parlamentario y del partido AfD, y Ulrich Siegmund, principal candidato de la AfD en Sajonia-Anhalt, posan para los medios después de su victoria en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt.
(De izquierda a derecha) Tino Chrupalla, copresidente del grupo parlamentario y del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, copresidenta del grupo parlamentario y del partido AfD, y Ulrich Siegmund, principal candidato de la AfD en Sajonia-Anhalt, posan para los medios después de su victoria en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt.
Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Jasper Finkeldey, politólogo del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, la más antigua del estado federado de Sajonia-Anhalt, se despertó el lunes como si tuviera una resaca terrible. El experto en movimientos sociales y estudios de organización política califica de “surrealista” el resultado electoral de Alternativa para Alemania (AfD) del domingo por la noche en su estado. Sí, esperaba que la AfD se fortaleciera, pero no que “todos los demás partidos fueran realmente tan débiles”. Ese fue el...

Por Bastian Mühling

Periodista y becario del International Journalists' Programmes (IJP) 2026. En El Espectador trabaja en la sección Internacional. En Alemania escribe sobre política digital e inteligencia artificial para el Süddeutsche Zeitung Dossier. bmuhling@elespectador.com

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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Sebastián Ponce(62894)Hace 37 minutos
Die Götterdämerung !!!!
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