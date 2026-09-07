La resaca electoral que dejó AfD en Alemania: ¿qué sigue ahora?

(De izquierda a derecha) Tino Chrupalla, copresidente del grupo parlamentario y del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, copresidenta del grupo parlamentario y del partido AfD, y Ulrich Siegmund, principal candidato de la AfD en Sajonia-Anhalt, posan para los medios después de su victoria en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Jasper Finkeldey, politólogo del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, la más antigua del estado federado de Sajonia-Anhalt, se despertó el lunes como si tuviera una resaca terrible. El experto en movimientos sociales y estudios de organización política califica de “surrealista” el resultado electoral de Alternativa para Alemania (AfD) del domingo por la noche en su estado. Sí, esperaba que la AfD se fortaleciera, pero no que “todos los demás partidos fueran realmente tan débiles”. Ese fue el...