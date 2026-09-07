La ultraderecha de AfD se aproxima a la victoria en unas elecciones clave en Alemania

El principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, el copresidente del partido y del grupo parlamentario de AfD, Tino Chrupalla, y la copresidenta del partido y del grupo parlamentario de AfD, Alice Weidel, ofrecen una rueda de prensa en Berlín. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

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La AfD de extrema derecha ocupa el primer puesto en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt celebradas este domingo, según las encuestas a pie de urna realizadas tras el cierre de las urnas.

Sin embargo, no está claro si podría formar gobierno en solitario.

De acuerdo con los primeros resultados, la AfD obtiene el 44,5 % de los votos, mientras que los conservadores del canciller Friedrich Merz se sitúan en el 18,5 %. Por su parte, los socialdemócratas, de centroizquierda, y los Verdes ecologistas superaron el umbral mínimo para entrar en el Parlamento, según mostró una encuesta a pie de urna de la cadena ‘ARD’.

La copresidenta del partido, Alice Weidel, celebró un resultado “histórico” que había otorgado a su bancada un claro mandato para gobernar.

Pero si la AfD no puede gobernar en solitario, podría desencadenarse un prolongado proceso de formación de coaliciones por parte de los partidos mayoritarios, decididos a mantener fuera del poder a un movimiento político investigado por extremismo de extrema derecha por el servicio de inteligencia interior alemán.

La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de populismo de izquierdas y posible socio de coalición de la AfD, también podría superar el umbral electoral.

Aunque los partidos de extrema derecha han ganado terreno en otras partes de Europa, el pasado nazi de Alemania ha contribuido a que los partidos mayoritarios se muestren reacios a cooperar con la AfD, que aboga por una línea dura en materia de inmigración y por estrechar los lazos con Rusia.

La AfD, liderada en Sajonia-Anhalt por Ulrich Siegmund, de 35 años, considera que las acusaciones de extremismo son alarmismo y un insulto a sus millones de seguidores.

El resultado de este domingo supone también otro golpe a la autoridad del canciller alemán, Friedrich Merz, cuya popularidad ha decaído mientras su Gobierno de coalición lucha por reactivar el crecimiento en la mayor economía de Europa.

Un primer gobierno regional de la AfD supondría una conmoción para muchos en Alemania, un país que se ha esforzado por dejar atrás su oscura historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y que, hasta ahora, ha mantenido a raya a los partidos extremistas mediante una política conocida como el “cortafuegos”.

El espectro de un gobierno regional de extrema derecha atrajo a miles de opositores de la AfD a una manifestación celebrada en la víspera de las elecciones en Magdeburgo, la capital regional, con pancartas en las que se leía “la vida es mejor sin nazis”.

“Estoy muy preocupada (...) Sean cuales sean los resultados, el ambiente cambiará. Los simpatizantes de la extrema derecha se mostrarán más abiertamente en las calles”, declaró a la agencia de noticias AFP la manifestante Laura Saalfeld.

Cara sonriente, agenda radical

Siegmund, el carismático candidato de la AfD, aspira a liderar una revolución política desde Sajonia-Anhalt que impulse al partido a la victoria nacional en 2029.

Durante la campaña, Siegmund, un antiguo empresario con un llamativo corte de pelo rapado a los lados y una enorme presencia en redes sociales, ha sido asediado por sus admiradores, muchos de ellos luciendo camisetas con su imagen.

El partido ha sabido aprovechar la nostalgia por la Alemania Oriental comunista, así como el resentimiento persistente por la brecha de riqueza con Occidente décadas después de la caída del Muro de Berlín en 1989.

En consonancia con el a veces desafiante orgullo local por la Alemania Oriental, Siegmund ha utilizado con frecuencia la emblemática bicicleta Simson, incluso para ir a votar el domingo en su ciudad natal de Tangermünde.

La agenda anti-woke del partido también incluye la promesa de reemplazar las banderas arcoíris del orgullo LGBTQ+ en las escuelas públicas por la bandera alemana estándar y modificar la enseñanza de la historia para reducir el énfasis en el Tercer Reich.

Para reemplazar a los trabajadores inmigrantes, la AfD quiere atraer de vuelta a los expatriados alemanes, al tiempo que ofrece “bonos por nacimiento” a las familias para revertir la disminución de la población en el pequeño estado de 2,1 millones de habitantes.

El Instituto Económico Alemán ha advertido que la política de inmigración de la AfD sería “ruinosa” para Sajonia-Anhalt, que depende en gran medida de los trabajadores nacidos en el extranjero, especialmente en el sector sanitario.

Otros han expresado su temor de que un aparato de seguridad estatal dirigido por la AfD pueda filtrar información sensible a Rusia, que Moscú podría utilizar para desestabilizar Alemania.

El Kremlin “no oculta que la AfD es el instrumento más importante para desestabilizar Alemania para (el presidente ruso Vladimir) Putin”, declaró Georg Maier, ministro del Interior del estado de Turingia, al diario Handelsblatt.

Una victoria de la AfD también aumenta la presión sobre Merz, quien se ha comprometido a reactivar una economía estancada y restringir la inmigración irregular, pero cuyo partido también ha sido superado por la AfD en las encuestas nacionales.

El politólogo Wolfgang Schroeder, de la Universidad de Kassel, afirmó que, tras una victoria de la AfD en Sajonia-Anhalt, “las críticas a Merz serán aún más fuertes y las demandas de un mejor liderazgo serán imposibles de ignorar”.

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