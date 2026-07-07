La ultraderecha en la mira: Le Pen y Farage con la estrategia de la persecución

La diputada francesa Marine Le Pen interviene durante la Fiesta Campestre organizada por el partido de extrema derecha Rassemblement National, en Lievin, Francia. Foto: EFE - FIRAS ABDULLAH

La derecha en Europa parece estar recibiendo golpes bastante duros contra algunos de sus líderes más fuertes. En Francia, Marine Le Pen fue condenada por malversación de fondos europeos, pero la sentencia de apelación le permite seguir siendo elegible para competir en la presidencial de 2027, aunque bajo condiciones que limitan su margen político y de campaña. En el Reino Unido, Nigel Farage enfrenta una investigación por su financiación y por posibles incumplimientos de las reglas parlamentarias, en un caso que puede afectar su imagen de...