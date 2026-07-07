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La ultraderecha en la mira: Le Pen y Farage con la estrategia de la persecución

Los casos de Marine Le Pen y Nigel Farage muestran cómo las investigaciones judiciales pueden convertirse en una herramienta de movilización política.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
07 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
La diputada francesa Marine Le Pen interviene durante la Fiesta Campestre organizada por el partido de extrema derecha Rassemblement National, en Lievin, Francia.
La diputada francesa Marine Le Pen interviene durante la Fiesta Campestre organizada por el partido de extrema derecha Rassemblement National, en Lievin, Francia.
Foto: EFE - FIRAS ABDULLAH

La derecha en Europa parece estar recibiendo golpes bastante duros contra algunos de sus líderes más fuertes. En Francia, Marine Le Pen fue condenada por malversación de fondos europeos, pero la sentencia de apelación le permite seguir siendo elegible para competir en la presidencial de 2027, aunque bajo condiciones que limitan su margen político y de campaña. En el Reino Unido, Nigel Farage enfrenta una investigación por su financiación y por posibles incumplimientos de las reglas parlamentarias, en un caso que puede afectar su imagen de...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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