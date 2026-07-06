La unidad de la OTAN se pone a prueba en una cumbre tensada por Trump

Personal de seguridad monta guardia cerca del Complejo Presidencial de Bestepe, antes del Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Foto: EFE - FILIP SINGER

Cuando hay tensiones geopolíticas entre países, también pueden surgir fricciones con los organismos internacionales que, por medio de tratados y alianzas, buscan actuar como contrapeso para evitar conflictos. Ese es el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que ha estado en el centro de las críticas de Estados Unidos y enfrenta grandes desafíos, entre ellos la guerra en Ucrania.

Esos desafíos serán tratados en la próxima cumbre que organiza la OTAN en Ankara, Turquía, donde los líderes de la Alianza evaluarán los...