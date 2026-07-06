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La unidad de la OTAN se pone a prueba en una cumbre tensada por Trump

La OTAN llega a su cumbre en Turquía con una agenda marcada por las tensiones entre Estados Unidos y Europa, el respaldo a Ucrania, las amenazas de Rusia y el debate sobre el futuro de la seguridad del continente.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
06 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Personal de seguridad monta guardia cerca del Complejo Presidencial de Bestepe, antes del Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.
Personal de seguridad monta guardia cerca del Complejo Presidencial de Bestepe, antes del Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.
Foto: EFE - FILIP SINGER

Cuando hay tensiones geopolíticas entre países, también pueden surgir fricciones con los organismos internacionales que, por medio de tratados y alianzas, buscan actuar como contrapeso para evitar conflictos. Ese es el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que ha estado en el centro de las críticas de Estados Unidos y enfrenta grandes desafíos, entre ellos la guerra en Ucrania.

Esos desafíos serán tratados en la próxima cumbre que organiza la OTAN en Ankara, Turquía, donde los líderes de la Alianza evaluarán los...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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