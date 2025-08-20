No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las dudas sobre las garantías que EE. UU. y Europa pueden ofrecerle a Ucrania

Tras la reunión que hubo entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, acompañado de líderes europeos, se hizo énfasis en dos cuestiones que aún no tienen una respuesta clara: cómo dar seguridad para Kiev y cuál será el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia.

Redacción Mundo
20 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los medios de comunicación delante de una fotografía del presidente estadounidense, Donald Trump, y del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los medios de comunicación delante de una fotografía del presidente estadounidense, Donald Trump, y del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Foto: EFE - WILL OLIVER

Volodímir Zelenski salió de la reunión con Donald Trump con una cara distinta a la de hace seis meses. Si en febrero se vio abatido por los reclamos que él y el vicepresidente J. D. Vance le hicieron, pues incluso lo llamaron desagradecido, el lunes se le vio intercambiando sonrisas y gestos más amables con el republicano. Tres grandes conclusiones salieron de eso: un posible encuentro trilateral con Vladímir Putin, una discusión pendiente sobre ceder territorios y las garantías de seguridad para Ucrania, de las cuales no se conoce mucho aún....

