Las dudas sobre las garantías que EE. UU. y Europa pueden ofrecerle a Ucrania

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los medios de comunicación delante de una fotografía del presidente estadounidense, Donald Trump, y del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Foto: EFE - WILL OLIVER

Volodímir Zelenski salió de la reunión con Donald Trump con una cara distinta a la de hace seis meses. Si en febrero se vio abatido por los reclamos que él y el vicepresidente J. D. Vance le hicieron, pues incluso lo llamaron desagradecido, el lunes se le vio intercambiando sonrisas y gestos más amables con el republicano. Tres grandes conclusiones salieron de eso: un posible encuentro trilateral con Vladímir Putin, una discusión pendiente sobre ceder territorios y las garantías de seguridad para Ucrania, de las cuales no se conoce mucho aún....