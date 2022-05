Las especulaciones sobre Putin: un plan para “eliminarlo” y su posible sucesor

En los últimos días, además de la especulación sobre el posible sucesor de Putin, rondan en internet diversas afirmaciones sobre el deterioro en su estado de salud. Foto: ALEXEI DANICHEV / KREMLIN POOL /

En medios internacionales rondan varias especulaciones alrededor de Vladimir Putin, que incluyen la posibilidad de derrocarlo del poder y una supuesta enfermedad. Los servicios de inteligencia de Ucrania advirtieron que, al parecer, existe un plan para “eliminarlo” y advirtieron, incluso, que su posible sucesor podría ser el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), Aleksander Bórtnikov.

“Yo creo que Putin también puede caer, pero ahora no, se necesita tiempo”, dijo Valerij Solovei, politólogo e historiador que dirigió el Departamento de Asuntos Institucionales de MGIMO, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Moscú, al diario italiano Corriere della Sera a principios de marzo, cuando la guerra en Ucrania llevaba apenas un par de días. Hablando del descontento de las élites, oligarcas y empresarios, el académico aseguró que, “de momento, ellos no están preparados para hablar en voz alta, pero si sigue la deriva podrían unirse, pues tienen conexiones con algunos grupos políticos y juntos puede ejercer una tremenda presión sobre Putin. Sin embargo, esto no pasará antes del otoño, ya que el régimen es fuerte y está apretando las tuercas de la represión. Además, ya ha demostrado que no está dispuesto a tolerar ninguna disidencia”.