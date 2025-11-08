Las librerías rusas sienten la presión de la censura en medio de la guerra de Ucrania

Turistas recorren el monumento a Catalina la Grande, obra del escultor Mikhail Mikeshin, en San Petersburgo. Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

Una librería del centro de San Petersburgo, antaño una diminuta reliquia soviética, se convirtió en tan solo unos años en uno de los emblemas culturales de la ciudad. Multiplicó 12 veces su tamaño anterior, y añadió dos cafeterías, un departamento de souvenirs y un programa editorial.

La tienda, Podpisniye Izdaniya, también desarrolló una identidad y un prestigio distintivos como refugio de ideas en una Rusia cada vez más férreamente controlada. Sus bolsas de tela con ingeniosos eslóganes permitían a sus seguidores reconocerse en todo el...