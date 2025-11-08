Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las librerías rusas sienten la presión de la censura en medio de la guerra de Ucrania

El Kremlin ha recortado repetidamente libertades artísticas y de expresión que antes se daban por descontado. Este año, especialmente, el Gobierno ha puesto la mira en los libros. Las editoriales se enfrentan a varios dilemas.

Ivan Nechepurenko y Nanna Heitmann | The New York Times
08 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Turistas recorren el monumento a Catalina la Grande, obra del escultor Mikhail Mikeshin, en San Petersburgo.
Turistas recorren el monumento a Catalina la Grande, obra del escultor Mikhail Mikeshin, en San Petersburgo.
Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

Una librería del centro de San Petersburgo, antaño una diminuta reliquia soviética, se convirtió en tan solo unos años en uno de los emblemas culturales de la ciudad. Multiplicó 12 veces su tamaño anterior, y añadió dos cafeterías, un departamento de souvenirs y un programa editorial.

La tienda, Podpisniye Izdaniya, también desarrolló una identidad y un prestigio distintivos como refugio de ideas en una Rusia cada vez más férreamente controlada. Sus bolsas de tela con ingeniosos eslóganes permitían a sus seguidores reconocerse en todo el...

Por Ivan Nechepurenko y Nanna Heitmann | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Europa

Vladímir Putin

Ucrania

Rusia

San Petersburgo

PremiumEE

Literatura

Aleksandr Pushkin

LGBT

Fiódor Dostoyevski

Unión Soviética

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.