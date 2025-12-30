30 de diciembre de 2025 - 04:39 p. m.
Las rutas afectadas por suspensión de trenes de Eurostar
La compañía ferroviaria Eurostar suspendió todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas este 30 de diciembre. Según la compañía, esto se debe a un incidente técnico en el túnel bajo el canal de la Mancha, uno de los corredores ferroviarios más transitados de Europa en plena temporada de Año Nuevo.
