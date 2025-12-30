Logo El Espectador
30 de diciembre de 2025 - 04:39 p. m.

Las rutas afectadas por suspensión de trenes de Eurostar

La compañía ferroviaria Eurostar suspendió todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas este 30 de diciembre. Según la compañía, esto se debe a un incidente técnico en el túnel bajo el canal de la Mancha, uno de los corredores ferroviarios más transitados de Europa en plena temporada de Año Nuevo.

Agencia AFP

Unidad de Video

