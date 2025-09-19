No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
19 de septiembre de 2025 - 07:02 p. m.

Las sanciones con las que la Unión Europea quiere castigar a Israel por el asedio en Gaza

Desde Bruselas se impulsan sanciones a Israel en respuesta a la guerra en el enclave palestino. Por primera vez, la Comisión Europea ha tomado medidas para suspender partes de su acuerdo comercial con dicho país, al tiempo que revela planes para sancionar a Hamás, a figuras radicales del Gobierno israelí y a colonos extremistas.

