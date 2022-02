Las tropas rusas se tomaron Kiev, capital de Ucrania, ¿qué viene?

Un voluntario, con un rifle, protege una carretera principal que conduce a Kiev el 25 de febrero de 2022. Foto: Agencia AFP

Las tropas rusas, bajo las órdenes de Vladimir Putin de emprender una “acción militar” en Ucrania, alcanzaron la ciudad de Kiev. Las explosiones que se escucharon en diferentes lugares del país, la toma de la planta eléctrica de Chernóbil y la muerte de cerca de 137 ucranianos desembocaron en la llegada a la capital.

La invasión rusa de Ucrania, iniciada en la madrugada del 24 de febrero, llega a Kiev, donde resuenan las alertas y los disparos de artillería, y crece el miedo de que la capital sea conquistada por las tropas enemigas o sometida a asedio.

En el distrito de Obolonsky, en el norte de la ciudad, los peatones corren en busca de refugio, y los disparos y las explosiones se pueden escuchar desde el centro de la capital, donde los residentes pasaron la noche bajo un toque de queda y entre el ruido de las bombas.

Horas antes de lo sucedido, el presidente ucraniano pronunció un discurso a la nación y en él advirtió que los guardias fronterizos de la isla de Zmiinyi murieron cuando Rusia tomó la isla, al tiempo que aseguró que se ha convertido, junto con su familia, en un objetivo claro. Algo similar se lee en The New York Times, pues el diario estadounidense asegura que aunque no se tiene certeza sobre cuál es el objetivo final de Putin, el reemplazo del gobierno de Volodymyr Zelenskiy parece ser una opción.

Por su parte, el ejército ucraniano también emitió un parte sobre lo que ha sucedido tras la invasión rusa. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas dijo que continúa luchando en la parte suroeste del Mar Negro, mientras se defienden las bases y los puertos de Odessa y el Mar Negro. Agregó que también se han desplegado fuerzas militares para la defensa de Kiev.

Rusia dice haber tomado el aeropuerto de Kiev

Rusia afirma haber capturado aeropuerto en las afueras de Kiev. De acuerdo con la agencia Associated Press, el aeropuerto tiene una pista larga que permite el aterrizaje de aviones de transporte pesado, lo que significa que Rusia podría transportar tropas directamente a las afueras de Kiev.

Hostomel está a sólo 7 km (4 millas) al noroeste de la ciudad. Se informó que vehículos militares ucranianos estaban ingresando a Kiev para defender la capital, según noticias de televisión citadas por Reuters.

ejército de Rusia informó que bloqueó a Kiev desde el lado occidental y capturó el aeropuerto estratégico de Hostomel en las afueras de la capital, informa la agencia de noticias Interfax.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, señaló que más de 200 personas de las unidades especiales ucranianas habían muerto.

Noticia en desarrollo

