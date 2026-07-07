Le Pen, declarada culpable en el juicio que puede dejarla fuera de presidenciales en Francia

La diputada francesa Marine Le Pen, presidenta del grupo parlamentario Agrupación Nacional en la Asamblea Nacional francesa. Foto: EFE - FIRAS ABDULLAH

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La líder ultraderechista Marine Le Pen fue condenada este martes por un tribunal de París a 15 meses de inhabilitación por malversación, lo que complica su aspiración a la elección presidencial francesa de 2027 y abre la puerta a que ceda su puesto a su delfín, Jordan Bardella.

“Hemos anticipado todos los escenarios”, aseguró el lunes Bardella, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, declarándose “tranquilo y dispuesto a asumir las consecuencias” de la decisión judicial.

La condena contra Le Pen es de tres años de prisión, de los cuales deberá cumplir uno y los otros dos quedaron en suspenso. Además, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 45 meses, aunque 30 de ellos también quedaron en suspenso. El tribunal suspendió parte de la condena al considerar que ya la había cumplido esperando el juicio.

Hasta hoy, Le Pen no podía presentarse por una condena en marzo de 2025 a dos años de prisión firme, EUR 100.000 (USD 114.000) de multa y cinco años de inhabilitación inmediata por malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada.

Pero la finalista de las presidenciales de 2017 y 2022, que ganó el centroderechista Emmanuel Macron, recurrió y su resurrección es posible. Ahora que el tribunal rebajó la inhabilitación a menos de dos años, podría optar de nuevo a la presidencia.

Falta por confirmar si Le Pen decide presentarse, ya que había anticipado que si era condenada a al menos un año de prisión y el tribunal le permitiera cumplir la pena a domicilio con un brazalete electrónico, no se postularía. “Si puedo ser candidata, seré candidata siempre que pueda hacer campaña [libremente]”, declaró.

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