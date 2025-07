León XIV rompe con la tradición del papa Francisco con la vuelta a Castel Gandolfo

El Papa León XIV preside la Santa Misa en la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Foto: EFE - ANGELO CARCONI

León XIV deseó que “todos puedan disfrutar de un tiempo de vacaciones” antes de trasladarse este domingo a la localidad italiana de Castel Gandolfo para pasar dos semanas de reposo estival, retomando una tradición interrumpida durante el pontificado de su predecesor, el papa Francisco.

“Esta tarde me dirigiré a Castel Gandolfo, donde tengo previsto quedarme por un breve período de descanso. Deseo a todos poder disfrutar de un tiempo de vacaciones para renovar el cuerpo y el espíritu”, dijo al término del rezo del Ángelus ante las miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro.

La llegada del pontífice a esta localidad cercana a Roma, donde permanecerá hasta el 20 de julio, con una nueva visita programada para el puente de agosto, está prevista en torno a las 17.00 local (15.00 GMT), aunque la hora no ha sido confirmada oficialmente por el Vaticano.

“Esta tarde, el Santo Padre León XIV se traslada en automóvil a la residencia de verano de Castel Gandolfo para un período de descanso”, se ha limitado a indicar la Santa Sede al respecto en un escueto comunicado.

León XIV ya realizó una breve visita a la localidad el pasado jueves para supervisar personalmente los preparativos en Villa Barberini, donde se alojará, dado que el palacio pontificio fue transformado en un museo por Francisco.

Castel Gandolfo es un pueblo de 8.000 habitantes situado a unos 30 kilómetros al sur de Roma, en lo alto de un volcán extinto cuyo cráter contiene hoy las idílicas aguas del lago Albano.

Las apariciones públicas confirmadas de León XIV durante su estancia son limitadas: el 13 de julio dará misa en la iglesia del pueblo, una pequeña joya barroca obra de Bernini; el día 20 pasará por la vecina Albano y luego volverá al Vaticano para regresar en el puente de agosto para las celebraciones de la Asunción de la Virgen María.

Además, el 9 de julio ofrecerá la primera misa por el cuidado de la Creación, una nueva liturgia aprobada por León XIV para impulsar la conciencia ecológica.

