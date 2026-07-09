Líderes de la OTAN, en problemas por las pistolas personalizadas que les regaló Erdogan

Esta fotografía, facilitada y obtenida el 9 de julio de 2026 de la oficina del presidente de Lituania, muestra un revólver ofrecido por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Foto: AFP - EITVYDAS KINAITIS

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, recibieron junto a otros líderes mundiales pistolas como regalo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tras su viaje a Ankara para la cumbre de la OTAN.

“El arma se transportará y almacenará de forma segura. Una vez retirada del servicio, la presidenta (Von der Leyen) tiene la intención de donarla a un museo militar”, declaró a EFE la portavoz del Ejecutivo europeo, Paula Pinho, este jueves.

Por su parte, fuentes comunitarias aseguraron que Costa y su equipo están “siguiendo los procedimientos belgas para traerla de vuelta a Bélgica” y que “el arma se retirará del servicio y se almacenará de acuerdo con los requisitos de seguridad de la Secretaría General del Consejo”.

Según medios belgas, también el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, y otros jefes de Estado que asistieron a la cumbre de la Alianza Atlántica recibieron un revólver personalizado con sus nombres grabados en el cañón del arma y seis balas.

Von der Leyen y Costa se reunieron con el presidente turco en los márgenes de la OTAN y, en un mensaje conjunto en redes sociales publicado esta mañana, agradecieron a Erdogan “la cálida bienvenida en Ankara” e insistieron en que la Unión Europea (UE) y Turquía “son socios estratégicos, y estamos comprometidos a reforzar nuestra relación”.

“En un mundo cada vez más complejo, nuestra asociación es más importante que nunca. Turquía ha sido un socio importante a la hora de abordar las crisis en Oriente Medio y de apoyar los esfuerzos por lograr una paz justa y duradera en Ucrania”, añadieron los europeos.

Finalmente, instaron a “aprovechar este nuevo impulso para avanzar hacia una solución de la cuestión de Chipre a través del proceso liderado por la ONU”.

Carney la dio a la policía

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha entregado a la Policía Montada de Canadá el revólver del presidente turco. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que el obsequio “está siendo transferido a la Policía Montada para su desactivación”.

Las autoridades canadienses añadieron que la munición del arma, que también formaba parte del regalo del presidente turco, “se quedó en Turquía”.

Ahora, el Gobierno canadiense está estudiando “encontrar un lugar adecuado para el regalo, incluido en un museo”.

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