“Líneas rojas”: la trampa más peligrosa de la política internacional

De Siria a Ucrania y Catar, las “líneas rojas” ya no frenan a nadie: se cruzan, se diluyen y dejan al descubierto la fragilidad del orden mundial.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
13 de septiembre de 2025 - 10:02 p. m.
El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a probar las "líneas rojas" de la OTAN en Europa.
El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a probar las "líneas rojas" de la OTAN en Europa.
Foto: AFP - ALEXANDER KAZAKOV

En agosto de 2013, el mundo contuvo la respiración cuando informes confirmaron que el régimen de Bashar al-Assad había utilizado gas sarín contra civiles en Ghouta, Siria. Un año antes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había advertido que el uso de armas químicas constituía una “línea roja” que obligaría a Washington a actuar.

El momento de la verdad llegó: más de 1.400 personas murieron en el ataque en Ghouta, y el discurso de la “línea roja” se transformó en un dilema real. ¿Respondería Obama con una acción militar para...

Fabian Cardenas(kc1ex)Hace 28 minutos
Muy buen análisis Camilo.
