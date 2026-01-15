Llegó el despliegue de tropas de Europa en Groenlandia y EE. UU. ya respondió

Copenhagen (Denmark), 14/01/2026.- People take part during a demonstration under the slogan 'Greenland is for Greenlanders' in front of the US embassy in Copenhagen, Denmark, on 14 January 2026. (Protestas, Dinamarca, Groenlandia, Copenhague) EFE/EPA/Thomas Traasdahl DENMARK OUT Foto: EFE - Thomas Traasdahl

Varios países europeos comenzaron a desplegar militares en Groenlandia este jueves y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que la ambición de Estados Unidos de tomar este territorio danés del Ártico “sigue intacta”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con anexionar esa isla alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirmó que está considerando comprarla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa declaró que no cree “que (el despliegue de) tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia”.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunieron el miércoles con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington.

Tras el encuentro, el vice primer ministro groenlandés, Mute Egede, anunció el despliegue de más tropas de la OTAN en el territorio a partir del miércoles y este jueves la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló que se está formando “un grupo de trabajo” para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Pero “eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta”, dijo en un comunicado enviado a AFP.

“Es obviamente un asunto grave, y proseguimos con nuestros esfuerzos para impedir que ese escenario se haga realidad”, indicó la jefa del Ejecutivo de Dinamarca, un tradicional aliado de Estados Unidos y miembro de la OTAN.

En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que “el diálogo y la diplomacia son el camino correcto a seguir” y celebró en una publicación en Facebook que las conversaciones están “en marcha”.

Dos aviones daneses con tropas aterrizaron el miércoles en Groenlandia y Dinamarca, consiguió que varios países europeos desplieguen una misión militar de exploración.

Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia están desplegando militares para dicha operación de reconocimiento que se inscribe en el marco del ejercicio danés “Arctic Endurance”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que un primer equipo de militares franceses “ya está sobre el terreno” y anunció que su país enviará más “medios terrestres, aéreos y marítimos” en los próximos días.

Rusia niega ser una “amenaza” para Groenlandia

El Ministerio de Defensa alemán afirmó el jueves que la misión de reconocimiento tiene como objetivo “explorar opciones para garantizar la seguridad ante las amenazas rusas y chinas en el Ártico” y que se desarrollará entre este jueves y el sábado.

Los refuerzos militares tienen como objetivo preparar a las fuerzas armadas para futuros ejercicios en el Ártico, afirmaron fuentes de defensa europeas. Los contingentes son modestos, por ejemplo, Alemania enviará a 13 soldados y Países Bajos sólo un militar.

Trump ha hablado de anexar Groenlandia desde que regresó al poder hace un año. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela, con el que depuso al mandatario Nicolás Maduro.

En su intento de apaciguar a Estados Unidos, la primera ministra danesa afirmó que “existe un consenso dentro de la alianza de la OTAN en que una presencia reforzada en el Ártico es crucial para la seguridad de Europa y Norteamérica”.

Dinamarca destaca que invirtió casi 14.000 millones de dólares en la seguridad del Ártico, aunque Trump se mofó de esa iniciativa: “¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan!”.

Mientras se desarrollaban las conversaciones del miércoles, la Casa Blanca publicó en la red X un dibujo de dos trineos tirados por perros: uno se dirigía hacia la Casa Blanca y una enorme bandera estadounidense, y el otro hacia las banderas china y rusa sobre el Kremlin y la Gran Muralla atenazados por rayos.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajárova, calificó de “mito” este jueves las acusaciones de que su país supone una “amenaza” para Groenlandia.

Para la vocera, el anuncio del despliegue adicional de la OTAN “debe considerarse como una provocación más de los países occidentales, que intentan imponer sus reglas, incluso en esta parte del mundo”.

En Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés abundan las banderas rojas y blancas de Groenlandia, que adornan las vitrinas de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa, constató un periodista de AFP presente en el lugar.

“Es muy aterrador porque es algo enorme”, comentó sobre los planes de Trump Vera Stidsen, una maestra de 51 años, a la salida de un supermercado.

