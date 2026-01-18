Accidente de trenes en España deja al menos 21 muertos y decenas de heridos graves

El personal de emergencias está trabajando luego de un accidente de tren en Adamuz, sur de España. Foto: AFP - -UGC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) se descarrilaron. Se sabe que, de momento, 21 personas murieron y que unas 73 están heridas y en observación. Otros lesionados están en estado grave. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta la zona del incidente y están ayudando a los pasajeros que quedaron atrapados.

El accidente ocurrió cuando un tren Iryo se salió del carril y cayó en la vía donde circulaba un Alvia, que viajaba en sentido contrario. Aún se desconocen las causas del descarrilamiento. Entretanto, se supo que un contingente militar se desplazó hasta allá.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, relató ante el diario El País que “he visto a un pasajero hecho un trapo (...). Había un cuerpo cortado por la mitad (...). El escenario es dantesco”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguía los sucesos desde Madrid, indicó a través de la red social X que “el impacto ha sido terrible”.

Se sabe que tres vagones del segundo convoy cayeron por un talud de cuatro metros y el acceso, de acuerdo con lo dicho por el consejero andaluz de Presidencia, es “complejísimo”. En respuesta a la emergencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió toda su agenda del lunes, incluyendo una cita que tenía con Alberto Núñez Feijóo.

Noticia en desarrollo

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com