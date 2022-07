Los cereales, el otro frente de la guerra en Ucrania: ¿qué pasa con su exportación?

Ucrania exportaba alrededor de 5 millones de toneladas de grano por mes, teniendo casi al 90 % de ellas saliendo desde los puertos en el mar Negro. Ahora, en medio de la guerra, Ucrania solo exporta alrededor de 1,5 millones de toneladas al mes. Foto: Manuel Bruque

La próxima semana se espera que Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas firmen un acuerdo para reanudar las exportaciones de grano a través del mar Negro. Según las declaraciones de Hulusi Akar, ministro de Defensa turco, el acuerdo incluiría controles conjuntos para verificar los envíos en los puertos y Ankara funcionaría como el garante de seguridad para las rutas de exportación por dicha vía. También establecería un centro de coordinación con Ucrania, Rusia y las Naciones Unidas para las exportaciones de cereales.

Si bien esto es un paso que no necesariamente llevaría a unas conversaciones de paz, como lo dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se podría convertir en un avance ante una problemática global que ha desatado la guerra. No hay que olvidar que 20 millones de toneladas se han quedado varadas en Odesa por cuenta de la ofensiva rusa y sus bloqueos, y que las exportaciones desde Kiev representaban cerca del 10 % de la provisión de granos a nivel mundial antes del 24 de febrero, día en el que Vladimir Putin dio inicio a la invasión.

Le sugerimos: La dinastía que llevó a Sri Lanka a la miseria

En momentos previos a dicha fecha, Ucrania exportaba alrededor de 5 millones de toneladas de grano por mes, teniendo casi al 90 % de ellas saliendo desde los puertos en el mar Negro. Ahora, en medio de la guerra, Ucrania solo exporta alrededor de 1,5 millones de toneladas al mes.

¿Qué pasa con el grano que no ha podido salir?

Ucrania exportó gran parte de su cosecha de 2021 antes de la invasión de Rusia, incluido gran parte de su trigo, pero parte de eso, junto con otros productos, como el maíz, todavía no ha podido salir del territorio. Es decir, la cosecha de este año se acumulará con la anterior y hay riesgos de que los alimentos se pudran. Y si bien el país todavía envía sus granos al oeste, a través de Europa, el bloqueo del puerto de Odesa tiene a Ucrania con los brazos atados.

En declaraciones a Vox, Rachid Bouda, director gerente de la compañía naviera MSC Ucrania, dijo que normalmente enviaba alrededor de 10.000 contenedores cada mes desde los puertos ucranianos en el mar Negro, como Odesa y Chornomorsk, cargados de trigo, cebada, maíz y aceite de girasol. Ahora, son como 1.000 contenedores, tal vez 1.500, aunque ninguno sale de dichos lugares.

Si bien el país ha buscado rutas alternas para poder exportar sus granos, contemplando los puertos de otros países en el mar Negro, el mar Báltico o el mar Adriático, llegar hasta allí requiere hacer recorridos por tierra o por ríos, lo que complica la situación. Ante este panorama, “la única forma de enviar granos es usar los puertos ucranianos del mar Negro”, dijo Bouda a Vox.

Le puede interesar: “Hicimos lo debido”: dijo un rescatista, tras la muerte de colombianos en el Hudson

Las vías alternativas no son una opción sostenible

Las rutas alternas a los puertos ucranianos han sido, por ejemplo, Polonia o Rumanía, pasando en este último caso por el Danubio o por el puerto de Constanza, en el mar Negro. Pero los analistas dicen que si bien las medidas para mejorar las rutas alternativas pueden aumentar un poco las exportaciones, no son suficientes para satisfacer la demanda mundial de alimentos. En declaraciones a The New York Times, Mike Lee, especialista en proyectos agrícolas del mar Negro en Green Square Agro Consulting, en Gran Bretaña, dijo: “Ha habido una carrera loca por encontrar alternativas, pero la única ruta viable real para exportar granos es a través de los puertos del mar Negro, y no hay alternativa para llegar a las cantidades que deben trasladarse”.

Además, la infraestructura tampoco ayuda. Aunque el viceministro de agricultura de Ucrania, Markian Dmytrasevych, hizo recientemente un llamado ante la Unión Europea para mejorar las condiciones del puerto de Constanza y acelerar los envíos a través del Danubio, hay quienes dicen que hay muy pocos transbordadores en el río para transportar el producto y que Constanza es muy pequeño para soportar el volumen de cultivos de Ucrania.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.