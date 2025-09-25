Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los cielos de Europa cada vez más vulnerables: los drones como creciente amenaza

Drones no identificados obligan al cierre de aeropuertos en Dinamarca y exponen la vulnerabilidad de Europa frente a ataques híbridos.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
25 de septiembre de 2025 - 11:01 p. m.
Vista general del aeropuerto Aalborg en Dinamarca, cerrado tras la incursión de drones de origen desconocido.
Vista general del aeropuerto Aalborg en Dinamarca, cerrado tras la incursión de drones de origen desconocido.
Foto: EFE - BO AMSTRUP

La seguridad aérea en Europa atraviesa un momento crítico. Dos aeropuertos, incluido uno militar, tuvieron que cerrar brevemente en la mañana del jueves en Dinamarca por la presencia de drones no identificados que se vieron durante la noche. Las autoridades en Copenhague aseguraron que, aunque no se tiene información sobre la proveniencia de estos drones, se trata de un “ataque híbrido concertado”.

“El objetivo de estos es generar miedo, división y hacernos sentir intimidados”, afirmó el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, en una...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Europa

Dinamarca

Rusia

Drones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.