Los cielos de Europa cada vez más vulnerables: los drones como creciente amenaza

Vista general del aeropuerto Aalborg en Dinamarca, cerrado tras la incursión de drones de origen desconocido. Foto: EFE - BO AMSTRUP

La seguridad aérea en Europa atraviesa un momento crítico. Dos aeropuertos, incluido uno militar, tuvieron que cerrar brevemente en la mañana del jueves en Dinamarca por la presencia de drones no identificados que se vieron durante la noche. Las autoridades en Copenhague aseguraron que, aunque no se tiene información sobre la proveniencia de estos drones, se trata de un “ataque híbrido concertado”.

“El objetivo de estos es generar miedo, división y hacernos sentir intimidados”, afirmó el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, en una...