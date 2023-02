Los cristianodemócratas ganan en las elecciones de Berlín, según los sondeos

El principal candidato de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Kai Wegner, participó en una entrevista después de la jornada electoral en Berlín. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

La conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU), tras su claro triunfo este domingo en las elecciones regionales de Berlín, está en busca de un socio para gobernar en la ciudad estado, y el líder del partido, Kai Wegner, ha anunciado conversaciones tanto con el Partido Socialdemócrata (SPD) como con Los Verdes. “Hay dos posibilidades de coaliciones estables y hablaré tanto con el SPD como con Los Verdes”, dijo Wegner en unas declaraciones a la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD).

Las proyecciones dan a la CDU un 27,8 %, seguido por Los Verdes (18,8 %), el SPD (18,7 %), La Izquierda (12,1 %) y la ultraderechista Alternativa por Alemania (9 %). El Partido Liberal (FDP) se quedaría fuera del Parlamento regional, con solo un 4,5 % de apoyo. Ese resultado también le da una mayoría a la actual coalición formada por el SPD, liderada por la alcaldesa-gobernadora Franziska Giffey, Los Verdes y La Izquierda, para continuar gobernando.

📝 Sugerimos: Berlín repite las elecciones del 2021, que fueron anuladas por irregularidades

La líder de Los Verdes en Berlín, Bettina Jarasch, felicitó a Wegner, con quien coincidió en el estudio de la cadena ARD, y dijo que naturalmente hablará con todos los partidos democráticos, pero recordó que durante la campaña había expresado una clara preferencia de continuar la actual coalición con el SPD y La Izquierda, “si es posible con liderazgo verde”. “Vivimos en una democracia parlamentaria, y quien quiera gobernar tiene que tener una mayoría parlamentaria”, dijo Jarasch. La funcionaria dejó claro que si Los Verdes son el segundo partido más votado, invitará a los partidos de la actual coalición para lograr un acuerdo, con el fin de continuar la alianza.

Giffey, por su parte, no ha ocultado su decepción por los resultados y ha dicho que quiere esperar los resultados definitivos para empezar a pensar en posibles negociaciones de coalición. “Es muy importante no sacar conclusiones. Para mí es relevante que tengamos una mayoría estable bajo liderazgo del SPD. Tenemos que esperar el resultado”. La alcaldesa gobernadora señaló que en todo caso la votación ha sido un mensaje de la gente que quiere que algunas cosas se hagan de forma diferente en Berlín. “Sea quien sea quien gobierne, necesitará una mayoría estable y aceptar el voto de la gente que no está contenta con parte de lo que hemos hecho”. Las declaraciones de Giffey pueden apuntar a que, si al final de la noche el SPD está por encima de Los Verdes, intentará continuar la coalición.

Del lado de Los Verdes y de La Izquierda hay clara disposición a continuar la actual alianza, con lo que, probablemente, la decisión del SPD determinará quién gobierne en Berlín. Una coalición entre la CDU y Los Verdes es considerada improbable, debido a las diferencias que hay, sobre todo en temas relacionados con la movilidad entre los dos partidos.

La campaña estuvo marcada por temas regionales como la seguridad, después de una serie de desórdenes que se produjeron en la noche de fin de año. Esto último favoreció, claramente, a la CDU, partido al que se le atribuye una mayor competencia en temas de seguridad. También deficiencias habituales en la administración en la capital alemana y el caos en las elecciones de 2021, que tuvieron que ser repetidas, perjudicaron al actual Gobierno regional, siendo el SPD más castigado que Los Verdes y La Izquierda. “Llevo solo trece meses en el cargo y se me responsabiliza de la política de los últimos 20 años”, dijo Giffey.

En todo caso, cuando se conozcan los resultados definitivos, empezará un complejo pulso del que bien puede salir un gobierno presidido por la CDU o la continuidad de la actual alianza tripartita. Los comicios regionales en la capital alemana tuvieron que repetirse después de que en el 2021 se produjera un caos, en parte debido a las normas relacionadas con la pandemia, que hizo que los ciudadanos tuvieran dificultades para ejercer su derecho al voto.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.