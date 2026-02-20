Los mercenarios colombianos emboscados en el frente de batalla en Ucrania

Un grupo de colombianos recibe instrucciones militares en la región ucraniana de Járkov. Foto: EFE - Rostyslav Averchuk

Un grupo de mercenarios colombianos murió en un ataque ruso en la frontera de la región de Járkov, del que no se sabe con certeza cuál fue el número exacto de víctimas mortales. Los informes, dados por una fuente citada por la agencia RIA Novosti, indicaron que ellos fueron emboscados y, tras decidir no rendirse, resultaron muertos en medio de un tiroteo. La decisión de los rusos fue no usar drones, sino armas pequeñas. En la inspección a sus pertenencias fueron encontrados los pasaportes colombianos, que luego fueron entregados al...