Los mercenarios colombianos emboscados en el frente de batalla en Ucrania

Un pelotón de colombianos combatiendo del lado ucraniano se ha sumado a la lista de vidas perdidas en esa guerra. Si bien no se trata de ataques selectivos, el hecho es diciente de la magnitud de la presencia de los connacionales en los enfrentamientos.

María José Noriega Ramírez
20 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Un grupo de colombianos recibe instrucciones militares en la región ucraniana de Járkov.
Foto: EFE - Rostyslav Averchuk

Un grupo de mercenarios colombianos murió en un ataque ruso en la frontera de la región de Járkov, del que no se sabe con certeza cuál fue el número exacto de víctimas mortales. Los informes, dados por una fuente citada por la agencia RIA Novosti, indicaron que ellos fueron emboscados y, tras decidir no rendirse, resultaron muertos en medio de un tiroteo. La decisión de los rusos fue no usar drones, sino armas pequeñas. En la inspección a sus pertenencias fueron encontrados los pasaportes colombianos, que luego fueron entregados al...

