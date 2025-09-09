No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Mundo
Europa
Los problemas financieros de Francia están llevando a su gobierno al borde del abismo

El primer ministro francés ha propuesto drásticos recortes del gasto y subidas de impuestos para arreglar las cuentas del país, pero su plan podría ser contraproducente.

Liz Alderman | The New York Times
09 de septiembre de 2025 - 06:08 p. m.
Oficiales de policía en Francia bloquean a un grupo de manifestantes durante las protestas espontáneas contra el gobierno de Emmanuel Macron.
Italia fue en su día el emblema europeo de la inestabilidad política, con una deuda y un déficit cada vez mayores y pocas opciones para arreglar el caos. Ahora le toca a Francia, y la situación está a punto de empeorar.

El lunes, el gobierno del presidente Emmanuel Macron colapsó por segunda vez en solo nueve meses tras una moción de confianza en el Parlamento.

El primer ministro francés, François Bayrou, convocó la votación para impulsar el apoyo a su plan de reparar las finanzas del país con 44.000 millones de euros (algo más de 51.000...

