El largo camino para identificar a las víctimas del incendio en Crans-Montana

La gente se consuela cerca del bar y salón Le Constellation, donde se produjo un incendio tras una explosión en la madrugada de la víspera de Año Nuevo, en Crans-Montana. Foto: EFE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT

El 2026 no había cobrado sus primeras horas cuando la tragedia consumió la localidad suiza de Crans-Montana con el incendio en el bar Le Constellation, en una estación de esquí, que en cuestión de segundos fue devorado por las llamas, mientras cerca de 200 personas celebraban la llegada de un nuevo año calendario.

Hasta el momento se habla de más de 40 personas fallecidas como consecuencia de las quemaduras y cerca de 115 con heridas de suma gravedad, que están siendo tratadas en centros médicos por toda Suiza. Música a todo volumen y una población en su mayoría de adultos jóvenes y adolescentes —gran parte de ellos italianos— celebraban cuando, según las primeras hipótesis, una bengala o la vela de una de las decoraciones alcanzó el techo de madera del recinto, lo que habría provocado que en cuestión de segundos todo el local se consumiera por el fuego.

No hay sospechosos ni detenidos, y la investigación no sigue el curso de un hecho provocado por manos humanas, sino el de un infortunio mortal que, según el presidente Wilhelm Naeff, se trata de “una de las peores tragedias” de la historia de Suiza. De acuerdo con varios sobrevivientes, al momento del accidente, cerca de la 1:30 a. m., hora local (7:30 p. m. en Colombia), un mesero del bar llevaba en hombros a una mujer miembro del personal, que a su vez sostenía una botella de champaña con una bengala de celebración en la mano. Esta habría sido la llama que inició la conflagración.

Según explica el medio inglés “The Guardian”, el incendio alcanzó una fase crítica en la que el fuego liberó gases altamente combustibles. Estos gases se encendieron de forma repentina y violenta, provocando lo que los bomberos llaman un “flashover” o “backdraft”: una explosión súbita de fuego dentro del lugar. Dos mujeres que dieron su testimonio a la televisión francesa, identificadas como Emma y Albane, contaron que “todo el techo estaba en llamas y el fuego se propagó rapidísimo. Ocurrió en segundos”.

Un reto

Ahora, como en cualquier tragedia de este tipo, viene un reto más que complicado: la identificación de los restos. Esto, según el medio suizo “Tages-Anzeiger” (TA), está anticipado como una operación más compleja de lo normal por diversas razones, entre ellas rastros faltantes o calcinados, ADN deteriorado y la gran cantidad de víctimas extranjeras. La estación donde ocurrió el incendio es una parada en plenos Alpes suizos, una localidad altamente turística, y además de italianos, gran parte de los jóvenes que se encontraban en el bar procedían de Europa Oriental.

Sin embargo, según la fiscal general del cantón de Valais, donde ocurrieron los hechos, Beatrice Pilloud, es de suma prioridad para las autoridades que este proceso se lleve a cabo en tiempo récord. En contraste, los investigadores alegan que el hecho de que gran parte de las víctimas sean jóvenes, entre 16 y 26 años, dificulta el reconocimiento. Esto se debe a que a esa edad, según el TA, muchos no cuentan con implantes dentales u otros elementos que sirvan para la identificación, como marcapasos.

Además, explica el medio, los investigadores descartaron basar el proceso de reconocimiento en identificaciones visuales por parte de los familiares, al considerar que este método ha llevado a imprecisiones históricas.

Teniendo en cuenta esto, el punto de partida es ahora un proceso riguroso para obtener perfiles de ADN de cada uno de los fallecidos, lo cual puede tomar horas por cada víctima, pero que a su vez deriva en un procedimiento aún más complejo: tejer una red de contactos y localizar a los familiares de estas personas.

Aquí la situación se complica todavía más, pues a diferencia de accidentes aéreos o incendios en otro tipo de recintos, los asistentes al bar eran en su mayoría visitantes y se encontraban allí de forma circunstancial para celebrar el Año Nuevo. En pocas palabras, no se cuenta con una lista definitiva de las personas que estaban en el bar y que pueda servir como punto de partida para la búsqueda de los familiares y la posterior obtención de muestras de ADN para cotejo.

Asimismo, surgen distintas complejidades forenses en este proceso. No solo porque, a diferencia de otras pruebas médicas como radiografías o exámenes de sangre, el ADN no puede cotejarse de forma virtual ni mediante datos transmitidos en línea. Cada muestra debe ser transportada físicamente desde el laboratorio de toma hasta Suiza para su análisis, con el riesgo adicional de contaminación durante el proceso, debido a que no todos los países utilizan los mismos métodos de extracción del material genético.

El panorama es tan complejo, que el “Tages-Anzeiger” lo describe como “un escenario de peor caso para la medicina forense cuando un suceso ocurre en un lugar de difícil acceso, durante la temporada de vacaciones, y deja un gran número de heridos y fallecidos”. Actualmente, gran parte de la infraestructura necesaria para cumplir con la rapidez prometida en el proceso se encuentra en pausa por el festivo, como ocurre en gran parte del mundo.

Mientras tanto, la conmoción sigue sin disiparse. Aunque, según los distintos reportes, la atención fue inmediata y la solidaridad de la comunidad amplia, la magnitud de la tragedia podría seguir creciendo, teniendo en cuenta que aún quedan más de un centenar de heridos de gravedad. De acuerdo con Mathias Reynard, presidente del consejo cantonal de Valais, durante la madrugada se desplegaron 42 ambulancias, 13 helicópteros y tres camiones de auxilio de toda la región. Aproximadamente 80 personas están recibiendo atención hospitalaria, mientras que otras 35 fueron atendidas en centros médicos locales.

Con todo y esto, 2026 arrancó de forma dantesca en Suiza, con testimonios como el que recogió la BBC de un hombre que vio a personas “ardiendo de pies a cabeza, sin ropa”, mientras intentaba ingresar al bar para ayudar, creyendo que un familiar suyo se encontraba allí. Desde el jueves, Suiza atraviesa un período de luto nacional de cinco días.

