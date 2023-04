Macron alimenta el choque con EE. UU. y dice que sus aliados no son sus “vasallos”

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a China este miércoles. Foto: EFE - Ng Han Guan / POOL

El presidente francés, Emmanuel Macron, continúa distanciándose de Estados Unidos, uno de sus mayores aliados. El miércoles, el mandatario afirmó que ser “aliado” de Washington no supone ser su “vasallo”, lo que alimenta el choque entre estos países.

“Ser un aliado no significa ser un vasallo… significa que no tenemos derecho a pensar por nosotros mismos”, dijo Macron, en una conferencia de prensa en Ámsterdam con el primer ministro holandés, Mark Rutte.

Días atrás, Macron había pedido que Europa tomara distancia en las tensiones entre China y Taiwán y que actuara de manera independiente, sin la influencia de Beijing o Washington.

“Lo peor sería pensar que los europeos debemos ser seguidores y adaptarnos al ritmo estadounidense y a una sobrerreacción china”, dijo Macron en entrevista con el medio Les Échos.

El mandatario agregó que Francia está “por el statuo quo” y apoya una “solución pacífica” en ese conflicto de Extremo Oriente. Sus declaraciones fueron bien recibidas por los medios chinos afines al gobierno, que las calificaron de “decisión brillante”.

Sin embargo, las palabras de Macron causaron polémica en Occidente por la distancia que ha tomado con Estados Unidos, que es a la vez el principal aliado militar de Taiwán.

Incluso, el expresidente estadounidense Donald Trump acusó a Macron de “lamerle el culo” al presidente chino Xi Jinping, en una entrevista difundida el martes. Macron le respondió a Trump y lamentó este miércoles que Trump contribuya a una “escalada” con frases semejantes.

“Cuando él era presidente yo no comentaba sus declaraciones, y no voy a hacerlo ahora que ya no es presidente”, dijo el dirigente francés.

Las críticas también llegaron desde Alemania, donde el líder alemán del partido de los Pueblos Europeos en el parlamento europeo, Manfred Weber, resaltó la importancia de fortalecer los lazos con Estados Unidos. “Para proteger nuestra libertad, los demócratas deben permanecer unidos en defensa de un mundo basado en reglas, en Ucrania y Taiwán. Tenemos que fortalecer nuestra alianza con Estados Unidos”, dijo Weber.

Como si no fuera suficiente con sus declaraciones, Macron visitó China el miércoles. Para la portavoz de política exterior de los socios de la coalición socialdemócrata de Alemania, Nils Schmid, “lo problemático de la visita de Macron es que deliberadamente sacó la tarjeta europea y se llevó con él a la presidenta del Consejo de la UE, Ursula Von der Leyen. Luego permitió que la pusieran en la segunda fila. Esto ha destruido el ímpetu esperado para una política europea común sobre China. China está jugando la carta de dividir Europa. Debemos evitar eso”, manifestó Schmid.

Para rebajar las tensiones, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, destacó tras las nuevas declaraciones de Macron que Francia es un aliado “fuerte y confiable” de Estados Unidos. Sin embargo, subrayó que sigue siendo importante mantener su diálogo diplomático y relacionamiento comercial con China.

“Tenemos la intención de seguir siendo aliados fuertes y confiables de Estados Unidos”, subrayó Le Maire, al margen de las reuniones de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en Washington, esta semana.

