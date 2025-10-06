Macron, cercado tras la renuncia del primer ministro que duró menos tiempo en el cargo

De momento, Emmanuel Macron enfrenta índices de popularidad mucho peores que los que se registraron durante la crisis de los chalecos amarillos. Foto: EFE - LISELOTTE SABROE

Emmanuel Macron parece estar solo ante el más reciente capítulo de la crisis política en Francia. Con la renuncia de Sébastien Lecornu como primer ministro, cargo al que llegó apenas hace 27 días, el presidente se enfrenta a un escenario complejo y de pocas opciones, en medio de un descontento social que ha llevado a varias personas a las calles para protestar en el último mes. “El problema es Macron”, se le escuchó decir la semana pasada a una mujer que participó de una de las manifestaciones contra el Gobierno.

De hecho, esa es una de las...