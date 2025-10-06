Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Macron, cercado tras la renuncia del primer ministro que duró menos tiempo en el cargo

El presidente francés carga con el peso de una crisis política que viene desde que convocó elecciones anticipadas el año pasado, por no ir más lejos. Ante la dimisión de Sébastien Lecornu, sus detractores lo presionan para que se retire y la economía francesa sufre los efectos de este nuevo golpe a su gobierno.

Redacción Mundo
06 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
De momento, Emmanuel Macron enfrenta índices de popularidad mucho peores que los que se registraron durante la crisis de los chalecos amarillos.
De momento, Emmanuel Macron enfrenta índices de popularidad mucho peores que los que se registraron durante la crisis de los chalecos amarillos.
Foto: EFE - LISELOTTE SABROE

Emmanuel Macron parece estar solo ante el más reciente capítulo de la crisis política en Francia. Con la renuncia de Sébastien Lecornu como primer ministro, cargo al que llegó apenas hace 27 días, el presidente se enfrenta a un escenario complejo y de pocas opciones, en medio de un descontento social que ha llevado a varias personas a las calles para protestar en el último mes. “El problema es Macron”, se le escuchó decir la semana pasada a una mujer que participó de una de las manifestaciones contra el Gobierno.

De hecho, esa es una de las...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Europa

Francia

Emmanuel Macron

Sébastien Lecornu

PremiumEE

Unión Europea

Ucrania

Palestina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.