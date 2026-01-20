Macron dio discurso con gafas de sol en Davos y desató ola de comentarios: esta es la razón

El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una sesión plenaria en el Palacio de Congresos durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos. Foto: EFE - GIAN EHRENZELLER

En plena tensión de las potencias europeas con Donald Trump con su interés por Groenlandia, el presidente francés Emmanuel Macron dio un discurso contundente en Davos afirmando que “no hay que dejarse impresionar” y que “hay que mantener la calma” frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, más allá del discurso, llamó la atención la apariencia del mandatario. En pleno foro económico, frente a varios de los principales líderes mundiales, apareció con unas gafas de sol, de aviador, que desviaron ligeramente la atención de sus palabras.

¿Cuál es la razón de las gafas de Macron?

Según dejaron ver medios de comunicación, Emmanuel Macron no llevaba estas gafas por vanidad, sino por cuestiones médicas. Afirman que tiene roto un vaso sanguíneo en uno de sus ojos y los lentes van por protección.

¿Qué dijo Macron en Davos?

“Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación”, declaró a su salida del auditorio en el que momentos antes se había dirigido a los líderes que participan en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

En una atropellada caminata por los pasillos del Centro de Congresos donde se celebra esta cumbre de líderes, perseguido por decenas de periodistas, Macron señaló que “hay que defender nuestros intereses, de Francia y de los europeos, y también nuestros principios y la paz”.

Preguntado sobre si todavía se puede considerar a Trump “un aliado” cuando cada día lanza amenazas contra Europa, Macron señaló: “Le corresponde a él dar la respuesta, aunque en efecto no es un comportamiento que corresponde a esa calificación”.

El mandatario francés reconoció que la OTAN “es una instancia debilitada si no somos coherentes”.

