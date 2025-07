Macron le propone a Reino Unido reconocer a Palestina como Estado como “solución”

El primer ministro británico, Keir Starmer (izq.), y el presidente francés, Emmanuel Macron (der.) Foto: EFE - ANDY RAIN / POOL

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió el jueves que su país y Reino Unido reconozcan conjuntamente el Estado de Palestina, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, pidió “centrarse” en lograr un alto el fuego en Gaza.

“Creo en el futuro de la solución de dos Estados (...) que permitirá a Israel vivir en paz y seguridad con sus vecinos”, declaró Macron, que concluyó una visita oficial de tres días en Reino Unido.

“Creo en la necesidad de unir nuestras voces en París, en Londres y en todas partes para reconocer un Estado de Palestina e iniciar esta dinámica política, que es la única acorde con una perspectiva de paz”, agregó en una rueda de prensa junto Starmer.

Por su parte, el dirigente británico afirmó que el partido laborista y su gobierno mantienen su compromiso de “reconocer a Palestina en el marco de un proceso”. “Esa sigue siendo nuestra posición”, dijo.

Sin embargo, “la atención debe centrarse ahora sin descanso en obtener un alto el fuego que permita que la política prevalezca sobre los combates y que llegue la ayuda humanitaria y los rehenes [todavía cautivos en Gaza] sean atendidos”, añadió.

El 19 de mayo, Reino Unido, Canadá y Francia abrieron la vía a un posible reconocimiento del Estado de Palestina en una declaración conjunta en la que denunciaron las “indignantes acciones” del gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, asolada por la guerra.

Desde entonces, ninguno de los dirigentes de estos tres países ha dado el paso. Estados Unidos e Israel se oponen firmemente a tal iniciativa.

