Marine Le Pen fue condenada, pero aún puede ser candidata en Francia: ¿de qué depende?

La líder del grupo parlamentario Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, llega al tribunal de París. Foto: EFE - Mohammed Badra

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La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen mantiene este martes el suspense sobre su candidatura a la elección presidencial de 2027, tras una condena por malversación, que le permite de nuevo presentarse, pero le impediría hacer campaña “libremente”.

A diez meses de la presidencial, la decisión del tribunal de apelación de París se anunciaba crucial, cuando la ultraderecha lidera los sondeos, pero debe confirmar quién será su cabeza de cartel: Le Pen o su delfín, Jordan Bardella, de 30 años.

Una primera condena en marzo de 2025 a cinco años de inhabilitación inmediata le impedía presentarse, pero la sentencia en apelación le abrió de nuevo las puertas, en nombre de la “libre elección de los electores”, “condición de la expresión democrática”.

La política de 57 años abandonó el Palacio de Justicia de París sin realizar declaraciones, rumbo a la sede de su partido Agrupación Nacional (RN), constataron periodistas de AFP.

Le Pen debe confirmar su decisión final durante una entrevista en la cadena TF1 a las 18H00 GMT y tras reunirse con los principales dirigentes de RN, entre ellos Bardella, su presidente y candidato alternativo si decide tirar la toalla.

“Ahora estamos analizando la totalidad de la decisión”, comentó su abogado, Rodolphe Bosselut, quien se declaró “parcialmente” satisfecho de la sentencia, más favorable que la impuesta en primera instancia a la hija del líder histórico de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen.

Brazalete electrónico

En concreto, fueron 15 meses de inhabilitación, que tienen en cuenta los ya cumplidos desde marzo de 2025, 100.000 euros (114.000 dólares) de multa y un año de prisión, que puede cumplir a domicilio con brazalete electrónico.

La clave ahora es saber si la finalista de las presidenciales de 2017 y 2022, que ganó el centroderechista Emmanuel Macron, está dispuesta a hacer campaña en estas condiciones.

Le Pen advirtió la semana pasada que sólo se presentaría si podía hacerlo “libremente”, sin tener que pedir una autorización judicial para desplazarse, lo que la condena a portar un brazalete electrónico le impediría.

Pero, ¿podría cambiar de opinión? Si se beneficia de reducciones de pena, podría entrar plenamente en campaña en enero.

En Hénin-Beaumont, su feudo en la antigua cuenca minera del norte de Francia, muchos electores de RN esperan que se postule de nuevo, incluso con brazalete electrónico.

“Hay que dejar de ponerle palos en las ruedas, al fin y al cabo preferimos a Marine antes que a Jordan”, dijo a AFP Pierre Pagniez, un albañil de 57 años. “Que haga campaña con un brazalete, ¿qué más da?”, agregó.

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