Más de ocho años de cárcel para periodista rusa que protestó en TV

Marina Ovsyannikova, empleada del canal de televisión estatal ruso Canal Uno, protestó contra la invasión de Rusia a Ucrania. Foto: Channel One Russia - Channel One Russia

La periodista rusa exiliada que protestó en directo en la televisión estatal contra la “operación” de Putin contra Ucrania recibió el miércoles una condena en ausencia de ocho años y medio de cárcel por difundir “falsedades” sobre el ejército, dijo la fiscalía.

“NO WAR” on russia’s main nightly news. this is a patriot. pic.twitter.com/GQpWIR5QBt — ian bremmer (@ianbremmer) March 14, 2022

Marina Ovsiannikova, de 45 años, mostró una pancarta durante un programa de noticias vespertino en marzo de 2022, pero fue sentenciada por otra protesta que protagonizó frente al Kremlin en julio de ese año.

“El tribunal sentenció a Ovsiannikova a ocho años y seis meses de cárcel que deben cumplirse en una colonia penitenciaria de régimen general”, dijo la oficina de la fiscalía de Moscú.

Ovsiannikova, juzgada en ausencia, dejó Rusia en octubre de 2022 después de escapar del arresto domiciliario en el que se encontraba con su hija de once años.

En una declaración publicada el martes antes de la sentencia, dijo que los cargos contra ella eran “absurdos y motivados políticamente”.

“Decidieron machacarme por no tener miedo y llamar las cosas por su nombre”, denunció. “Por supuesto, no admito mi culpa. No niego ninguna de mis palabras. Tomé una decisión muy dura, pero la única moralmente correcta en mi vida, y ya he pagado un precio suficientemente alto por ello”, aseguró.

Según su perfil en Instagram, Ovsiannikova vive en Francia.

La ministra francesa de Relaciones Exteriores, Catherine Colonna, criticó la “represión ejercida por las autoridades rusas contra voces críticas con el poder”.

El abogado de la reportera, Dmitry Zakhvatov, declaró a AFP que participar en el juicio “no tenía sentido” pero que aún así recurrirá la sentencia.

“Existen cero posibilidades de tener éxito. Por lo que sé, en Rusia no hay absoluciones, sobre todo si el caso afecta a la política”, dijo.

Desde que Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania el año pasado, las autoridades lanzaron una represión sin precedentes contra los disidentes, encarcelando o multando a decenas de personas que se oponen al conflicto.

