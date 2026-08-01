Más que una frontera: las raíces históricas de la crisis migratoria en Ceuta

Jóvenes regresan de España por el paso fronterizo de Bab Sebta, en Marruecos, tras los disturbios registrados cerca de la frontera, donde miles intentaron cruzar hacia Ceuta y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad marroquíes. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

Más de 50.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia España el jueves 30 de julio, en lo que se ha convertido en la mayor crisis de gestión migratoria de la historia reciente de ambos países. En apenas 24 horas, miles de migrantes llegaron de forma desordenada y caótica a Ceuta, ciudad española en territorio africano.

Hasta ahora, han retornado Unos 48.300 migrantes, según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior de España tras la entrada masiva registrada en el enclave.

La emergencia también dejó una tragedia en el mar. Según...