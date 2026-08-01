Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Más que una frontera: las raíces históricas de la crisis migratoria en Ceuta

En apenas 24 horas, Ceuta pasó de ser una frontera estratégica entre África y Europa a convertirse en el escenario de una crisis migratoria que expone décadas de conflictos políticos y sociales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
01 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Jóvenes regresan de España por el paso fronterizo de Bab Sebta, en Marruecos, tras los disturbios registrados cerca de la frontera, donde miles intentaron cruzar hacia Ceuta y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad marroquíes.
Jóvenes regresan de España por el paso fronterizo de Bab Sebta, en Marruecos, tras los disturbios registrados cerca de la frontera, donde miles intentaron cruzar hacia Ceuta y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad marroquíes.
Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

Más de 50.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia España el jueves 30 de julio, en lo que se ha convertido en la mayor crisis de gestión migratoria de la historia reciente de ambos países. En apenas 24 horas, miles de migrantes llegaron de forma desordenada y caótica a Ceuta, ciudad española en territorio africano.

Hasta ahora, han retornado Unos 48.300 migrantes, según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior de España tras la entrada masiva registrada en el enclave.

La emergencia también dejó una tragedia en el mar. Según...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Europa

España

África

Marruecos

Ceuta

Pedro Sánchez

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.