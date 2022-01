Moscú busca poner un gobierno títere en Ucrania a la fuerza, dice Reino Unido

Un militar ucraniano y su perro ingresan a un refugio en la línea del frente con los separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania. Foto: Agencia AFP

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth señaló en un comunicado que Rusia ha desarrollado planes para instalar un gobierno prorruso en Ucrania. La declaración llega en medio de la escalada de tensiones entre Occidente y Moscú, producto de la acumulación de fuerzas rusas en la frontera con su vecino.

“La información que se publica hoy arroja luz sobre el alcance de la actividad rusa diseñada para subvertir a Ucrania y es una idea del pensamiento del Kremlin. Rusia debe reducir la tensión, poner fin a sus campañas de agresión y desinformación y seguir el camino de la diplomacia”, dijo Liz Truss, secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.

Funcionarios británicos familiarizados con información de inteligencia le dijeron a The New York Times que el presidente ruso, Vladimir Putin, desarrollaba planes para instalar a Yevegeniy Murayev como “jefe de la ocupación en Ucrania”.

Esta información fue conseguida gracias a la interceptación de comunicaciones rusas por parte de Londres en el marco de la alianza de inteligencia Five Eyes (Cinco Ojos), la cual es conformada por Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Cabe destacar que los servicios de inteligencia británicos han sido claves para exponer las estrategias rusas en el pasado, como la interferencia de Moscú en las elecciones general de Estados Unidos en 2016.

“Este tipo de conspiración es profundamente preocupante. El pueblo ucraniano tiene el derecho soberano de determinar su propio futuro y apoyamos a nuestros socios elegidos democráticamente en Ucrania”, dijo Emily J. Horne, vocera del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

📄 Te recomendamos: EE. UU. le pidió a Rusia pruebas de que no va a invadir Ucrania y esto le respondió ese país

No es la primera advertencia de este tipo. La agencia de inteligencia militar de Ucrania señaló que Rusia envió cientos de mercenarios a las regiones rebeldes del este del país. El jefe de la Operación de Fuerzas Conjuntas en el este de Ucrania, Oleksandr Pavliuk, también expresó su preocupación por lo que sucede en el campo, mientras que un puñado de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos aseguró que Moscú estaba planeando una “operación de bandera falsa” para justificar una intervención militar en territorio ucraniano que tendría lugar no más allá de febrero.

“Estamos hablando del deseo de los funcionarios rusos, incluido Vladimir Putin, de destruir Ucrania como tal”, dijo el exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin.

¿Quién es Murayev?

Propietario del canal de televisión prorruso Nash y exdiputado ucraniano, Murayev nació en Kharkiv, una ciudad limítrofe con Rusia. Fue uno de los aliados de expresidente ucraniano Viktor Yanukovich, quien fue derrocado por revolucionarios prodemocráticos en 2014 tras el levantamiento del Euromaidán. Desde las protestas, Murayev ha vivido en Rusia, desde donde ha colaborado a difundir la propaganda a favor del Kremlin en Ucrania.

Las críticas a Londres

La información publicada por Reino Unido, sin embargo, no ofrece más detalles, y el hecho de que Murayev y el resto de expolíticos ucranianos que sostienen vínculos con el Kremlin no estén en Ucrania de momento hace que, en realidad, no haya un candidato potencial para encabezar un gobierno títere. Además, las principales figuras de la oposición al actual presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se niegan a hablar con las agencias de seguridad rusas, así estén inconformes con el actual gobierno de Kiev.

🌎 Mira también: Vuelo a mitad de camino se devuelve por pasajera que se negó a usar tapabocas

Por todo esto, las declaraciones de Reino Unido han sido calificadas de “ridículas” por parte de expertos en política exterior y exdiplomáticos. El exportavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Vasyl Filipchuk, dijo que el escenario de una invasión “solo funcionaría con una invasión en toda regla que se apodere de Kiev. La ciudad sería diezmada, su territorio quemado y un millón de personas huirían. Tenemos 100.000 personas en la capital con armas que lucharán. Puede haber un plan, pero es una mierda de plan”, dijo.

👀 Te puede interesar: Así es el proceso en 2022 para la visa de no inmigrante para Estados Unidos

El diario británico The Guardian señala que la escasez de detalles sobre el supuesto complot, y el repentino interés de Londres por abordar la crisis luego de un período al margen internacional, pueden sugerir que el primer ministro británico, Boris Johnson, está tratando de explotar la crisis en el este de Europa “para apuntalar su propia posición en casa”. Cabe destacar que la popularidad de Johnson está por el piso tras el escándalo del “Partygate”, lo que ha dado pie a que se hable de un posible interés por parte del Partido Conservador de buscarle reemplazo pronto.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.