Murió el opositor ruso Alexéi Navalni, según agencias rusas

Alexéi Navalni, que cumplía casi 30 años de cárcel por diversos delitos, fue trasladado a una prisión ártica tras anunciar una campaña contra la reelección en 2024 del presidente Vladimir Putin, en el poder desde el año 2000. Foto: EFE - SERGEI ILNITSKY

Uno de los líderes de la oposición rusa, Alexéi Navalni, de 47 años, habría muerto este viernes, de acuerdo con agencias rusas. Los servicios penitenciarios de Rusia anunciaron el fallecimiento del opositor, que se encontraba en una cárcel de máxima seguridad en el Ártico, cumpliendo una pena de casi 30 años por diversos delitos.

📝 Sugerimos: ¿Quién es Alexéi Navalni, el opositor del presidente ruso Vladimir Putin?

“Se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento”, se lee en el comunicado oficial sobre su muerte, que explica que el opositor “se sintió mal después de un paseo” y “perdió el conocimiento”.

Los servicios penitenciarios anunciaron que una comisión de funcionarios y médicos desde Moscú llegaría a la prisión ártica para determinar las causas y circunstancias alrededor de la muerte de Navalni. De igual forma, la portavoz del opositor, Kira Yarmysh, aseguró que su abogado viajará hasta el lugar.

“En cuanto tengamos alguna información, la comunicaremos”, indicó Yarmysh en X (antes Twitter).

📌Le puede interesar: Entre deudas y desamparo: radiografía de los préstamos ‘gota a gota’

El portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov, afirmó que el servicio penitenciario está siguiendo “todas las normas” para los “controles y aclaraciones”. Añadió que para esas acciones no se necesita “ninguna orden particular debido al conjunto de reglas existentes que se utilizan como guía”. Aunque fue preguntado sobre las causas de la muerte, respondió que no sabía y solo “los médicos deben decirlo”.

El pasado agosto, su pena incrementó en 19 años, tras ser declarado culpable por crear una comunidad y financiar actividades extremistas. Anteriormente, había sido condenado a 11 años y medio por fraude, entre otros cargos que él negaba y había sido señalados por sus seguidores como una “fabricación” del Kremlin.

📰 También recomendamos: Cuatro pacientes muertos en un hospital de Jan Yunis tras operativo de Israel

En las audiencias de los procesos en las que participó por video estos últimos meses, a este hombre corpulento de ojos azules se le veía delgado y demacrado. Tuvo varios problemas de salud relacionados con una huelga de hambre y el envenenamiento del que fue objeto en 2020, al que sobrevivió por poco.

La cárcel no socavó su determinación. En las últimas audiencias y en los últimos mensajes transmitidos en las redes sociales a través de sus abogados, no dejó de criticar a Putin, al que describió como un “abuelo escondido en un búnker”, ya que el presidente ruso apenas aparece en público.

Noticia en desarrollo...

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com